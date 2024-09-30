В сентябре Россия ежедневно атаковала Украину шахедами. Сколько уничтожено

За сентябрь 2024 года не было ни одного дня, когда бы российские оккупанты не запускали по Украине дроны-шахеды.
Главные тезисы
- Российские оккупанты ежедневно атаковали Украину шахедами в сентябре 2024 года, запуская в среднем 44 ударных БПЛА каждый день.
- Анализ данных ВСУ показывает, что из 1339 запущенных шахедов РФ было сбито 1107, часть из них была подавлена средствами РЭБ.
- Дроны-шахеды РФ используются как орудие разведки и ударного оружия на ближней дистанции, их увеличенное производство говорит о желании РФ усилить режим атак в будущем.
Россия ежедневно атакует Украину шахедами
Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БПЛА типа шахед, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлена средствами РЭБ.
Об этом свидетельствует анализ данных воздушных сил ВСУ.
В сентябре не было ни дня без пусков шахедов.
Россия хочет существенно усилить террор против Украины
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что одна из новых целей страны-агрессора РФ состоит в том, чтобы перейти в почти круглосуточный режим атак по Украине.
По словам Андрея Коваленко, регулярные залеты российских "шахедов" являются элементом разведки.
Для врага упомянутые дроны остаются ударным оружием на ближние дистанции.
Он также обращает внимание на то, что российское ПВО, в отличие от украинского, имеет точечный характер и не способно прикрыть страну-агрессор полноценно от БПЛА.
А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ, по примеру Торопца, прогнозирует Коваленко.
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