В сентябре Россия ежедневно атаковала Украину шахедами. Сколько уничтожено

За сентябрь 2024 года не было ни одного дня, когда бы российские оккупанты не запускали по Украине дроны-шахеды.

Россия ежедневно атакует Украину шахедами

Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БПЛА типа шахед, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлена средствами РЭБ.

Об этом свидетельствует анализ данных воздушных сил ВСУ.

В среднем россияне запускали по 44 шахеда каждый день. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября — 72. Поделиться

ВС ВСУ сбили в сентябре 1107 российских дронов

В сентябре не было ни дня без пусков шахедов.

Россия хочет существенно усилить террор против Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что одна из новых целей страны-агрессора РФ состоит в том, чтобы перейти в почти круглосуточный режим атак по Украине.

По словам Андрея Коваленко, регулярные залеты российских "шахедов" являются элементом разведки.

Для врага упомянутые дроны остаются ударным оружием на ближние дистанции.

Относительно дальних, основная функция — разведка. Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель — они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными. Но в эту игру можно играть вдвоем, — предупреждает российских окупантов руководитель ЦПИ. Поделиться

Он также обращает внимание на то, что российское ПВО, в отличие от украинского, имеет точечный характер и не способно прикрыть страну-агрессор полноценно от БПЛА.