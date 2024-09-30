У вересні Росія щодня атакувала Україну шахедами. Скільки знищено

За вересень 2024 року не було жодного дня, коли б російські окупанти не запускали по Україні дрони-шахеди.
Головні тези:
- У вересні 2024 року Росія атакувала Україну щодня дронами-шахедами, запускаючи в середньому 44 ударні БПЛА щодня.
- Аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ свідчить про запуск 1339 шахедів РФ, з яких було збито 1107.
- Російські дрони-шахеди використовуються як знаряддя розвідки та ударної зброї на ближній дистанції.
Росія щодня атакує Україну шахедами
Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу шахед, з яких було збито 1107, а ще деяка частина пригнічена засобами РЕБ.
Про це свідчить аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ.
У вересні не було жодного дня без пусків шахедів.
Росія хоче суттєво посилити терор проти України
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджає, що одна з нових цілей країни-агресорки РФ полягає в тому, щоб перейти у майже цілодобовий режим атак по Україні.
За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.
Для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.
Він також звертає увагу на те, що російська ППО, на відміну від української, має точковий характер та не здатна прикрити країну-агресорку повноцінно від БПЛА.
А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця, — прогнозує Коваленко.
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