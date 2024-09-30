У вересні Росія щодня атакувала Україну шахедами. Скільки знищено
Категорія
Україна
Дата публікації

У вересні Росія щодня атакувала Україну шахедами. Скільки знищено

Дрони
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Джерело:  АрміяInform

За вересень 2024 року не було жодного дня, коли б російські окупанти не запускали по Україні дрони-шахеди.

Головні тези:

  • У вересні 2024 року Росія атакувала Україну щодня дронами-шахедами, запускаючи в середньому 44 ударні БПЛА щодня.
  • Аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ свідчить про запуск 1339 шахедів РФ, з яких було збито 1107.
  • Російські дрони-шахеди використовуються як знаряддя розвідки та ударної зброї на ближній дистанції.

Росія щодня атакує Україну шахедами

Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу шахед, з яких було збито 1107, а ще деяка частина пригнічена засобами РЕБ.

Про це свідчить аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ.

У середньому росіяни запускали по 44 шахеди щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72.

ПС ЗСУ збили у вересні 1107 російських дронів

У вересні не було жодного дня без пусків шахедів.

Росія хоче суттєво посилити терор проти України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджає, що одна з нових цілей країни-агресорки РФ полягає в тому, щоб перейти у майже цілодобовий режим атак по Україні.

За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.

Для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.

Щодо дальніх, основна функція — розвідка. Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету — вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними. Але в цю гру можна грати вдвох, — попереджає російських окупантів керівник ЦПД.

Він також звертає увагу на те, що російська ППО, на відміну від української, має точковий характер та не здатна прикрити країну-агресорку повноцінно від БПЛА.

А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця, — прогнозує Коваленко.

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