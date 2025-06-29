В Сербии начались массовые протесты — что происходит

Сербию, которой сейчас руководят пророссийские власти, охватила волна массовых протестов. Они начались в столице страны – Белграде. Участники демонстраций требуют провести досрочные парламентские выборы и распустить действующий парламент.

Что известно о ситуации в Сербии

Согласно последним данным, к масштабным протестам присоединились уже десятки тысяч людей.

Что важно понимать, большинство из них — это студенты, а также представители оппозиции.

Также есть информация о том, что правоохранители задержали несколько десятков протестующих. В результате столкновений есть пострадавшие полицейские.

Оппоненты Вучича обвиняют его и его союзников в связях с организованной преступностью, насилии против конкурентов и ограничении свободы СМИ, что они отрицают. Поделиться

Следует отметить, что лидер страны, являющийся пророссийским политиком, долгое время отказывался от проведения досрочных парламентских выборов.

По убеждению самого Вучича, протесты якобы организовали "иностранные силы".

Журналисты сообщают, что демонстранты забросали яйцами, пластиковыми бутылками и другими предметами спецназовцев, которые не давали им приблизиться к парку в центре города.