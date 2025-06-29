В Сербии начались массовые протесты — что происходит

Сербию, которой сейчас руководят пророссийские власти, охватила волна массовых протестов. Они начались в столице страны – Белграде. Участники демонстраций требуют провести досрочные парламентские выборы и распустить действующий парламент.
Главные тезисы
- Участниками демонстраций преимущественно студенты и представители оппозиции.
- Сам Вучич утверждает, что протесты организовали "иностранные силы".
Что известно о ситуации в Сербии
Согласно последним данным, к масштабным протестам присоединились уже десятки тысяч людей.
Что важно понимать, большинство из них — это студенты, а также представители оппозиции.
Также есть информация о том, что правоохранители задержали несколько десятков протестующих. В результате столкновений есть пострадавшие полицейские.
Следует отметить, что лидер страны, являющийся пророссийским политиком, долгое время отказывался от проведения досрочных парламентских выборов.
По убеждению самого Вучича, протесты якобы организовали "иностранные силы".
Журналисты сообщают, что демонстранты забросали яйцами, пластиковыми бутылками и другими предметами спецназовцев, которые не давали им приблизиться к парку в центре города.
Стоит отметить, что там находится штаб-квартира Вучича.
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