В Сербии начались массовые протесты — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

В Сербии начались массовые протесты — что происходит

Что известно о ситуации в Сербии
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Сербию, которой сейчас руководят пророссийские власти, охватила волна массовых протестов. Они начались в столице страны – Белграде. Участники демонстраций требуют провести досрочные парламентские выборы и распустить действующий парламент.

Главные тезисы

  • Участниками демонстраций преимущественно студенты и представители оппозиции.
  • Сам Вучич утверждает, что протесты организовали "иностранные силы".

Что известно о ситуации в Сербии

Согласно последним данным, к масштабным протестам присоединились уже десятки тысяч людей.

Что важно понимать, большинство из них — это студенты, а также представители оппозиции.

Также есть информация о том, что правоохранители задержали несколько десятков протестующих. В результате столкновений есть пострадавшие полицейские.

Оппоненты Вучича обвиняют его и его союзников в связях с организованной преступностью, насилии против конкурентов и ограничении свободы СМИ, что они отрицают.

Следует отметить, что лидер страны, являющийся пророссийским политиком, долгое время отказывался от проведения досрочных парламентских выборов.

По убеждению самого Вучича, протесты якобы организовали "иностранные силы".

Журналисты сообщают, что демонстранты забросали яйцами, пластиковыми бутылками и другими предметами спецназовцев, которые не давали им приблизиться к парку в центре города.

Стоит отметить, что там находится штаб-квартира Вучича.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Собирались на парад к Путину. Фицо и Вучич внезапно заболели
Фицо
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Сербии Вучич впервые посетит Украину после громкого скандала с РФ
Что известно о визите Вучича в Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вучич неожиданно предложил помощь Украине от Сербии в восстановлении
Офис Президента Украины
Вучич

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?