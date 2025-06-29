У Сербії почалися масові протести — що відбувається

Сербія, якою наразі керує проросійська влада, охопила хвиля масових протестів. Вони спалахнули у столиці країни — Белграді. Учасники демонстрацій вимагають провести дострокові парламентські вибори та розпустити чинний парламент.
Головні тези:
- Учасниками демонстрацій переважно є студенти та представники опозиції.
- Сам Вучич стверджує, що протести організували "іноземні сили".
Що відомо про ситуацію в Сербії
Згідно з останніми даними, до масштабних протестів приєдналися уже десятки тисяч людей людей.
Що важливо розуміти, більшість з них — це студенти, а також представники опозиції.
Також є інформація про те, що правоохоронці затримали кілька десятків протестувальників. Внаслідок сутичок є постраждалі поліцейські.
Варто зазначити, що лідер країни, який є проросійським політиком, тривалий час відмовлявся від проведення дострокових парламентських виборів.
На переконання самого Вучича, протести нібито організували "іноземні сили".
Журналісти повідомляють, що демонстранти закидали яйцями, пластиковими пляшками та іншими предметами спецпризначенців, які не давали їм наблизитися до парку в центрі міста.
Варто зазначити, що саме там знаходиться штаб-квартира Вучича.
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