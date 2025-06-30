В Сербии продолжаются масштабные антиправительственные протесты
Категория
Мир
Дата публикации

В Сербии продолжаются масштабные антиправительственные протесты

Сербия
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Источник:  AP News

В сербской столице Белград сотни студентов и других митингующих перекрыли в ночь на 30 июня несколько важных улиц и возвели баррикады в рамках антиправительственного протеста.

Главные тезисы

  • Студенческая группа “Блокада” организует масштабные антиправительственные протесты в Сербии против пророссийского президента Вучича.
  • Участники протестов требуют перемен в политике страны и выступают за свержение правительства.
  • Протесты сопровождаются перекрытием важных улиц, баррикадами и столкновениями с полицией.

В Сербии протестуют против пророссийского президента Вучича

Сербские медиа публикуют кадры с улиц и перекрестков столицы, где видны сотни людей, палаточные городки и баррикады из мусорных баков. По данным издания, перекрыт, в частности, мост Газела через реку Савва.

Подобные акции проходили и в других городах Сербии.

Вице-премьер-министр, министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что власти следят за блокировкой дорог, и призвал сохранять спокойствие.

Информационное агентство Associated Press оценивает количество участников акции в ночь на 30 июня в несколько тысяч.

Акцию проводит студенческая протестная группа «Блокада». В социальных сетях на нее подписаны сотни тысяч человек.

В воскресенье полиция сообщила, что 48 офицеров получили ранения, а 22 протестующих обратились за медицинской помощью. Из 77 задержанных 38 оставались под стражей в воскресенье, большинству из них предъявлены уголовные обвинения, сообщил Дачич.

В течение дня было задержано по меньшей мере восемь человек, сообщили прокуроры.

Президент Александар Вучич цинично назвал радикальных участников беспорядков «террористами» и раскритиковал участвующего в митингах ректора Белградского университета Владана Джокича.

В преддверии большого антиправительственного митинга полиция Сербии задержала шесть человек по обвинениям в подготовке сговора с целью свержения правительства.

1 ноября 2024 года в сербском городе Новый Сад обрушилась часть наружной крыши на железнодорожном вокзале. В результате более 10 человек погибли.

С тех пор в Сербии проходят антиправительственные протесты во главе со студентами. 27 января студенты начали 24-часовую блокаду ключевой транспортной развязки в Белграде, усиливая давление на власть. 28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил об отставке на фоне протестов.

В апреле в Сербии был утвержден состав нового правительства во главе с профессором медицины без политического опыта Джуро Мацута.

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