В Сербии продолжаются масштабные антиправительственные протесты

В сербской столице Белград сотни студентов и других митингующих перекрыли в ночь на 30 июня несколько важных улиц и возвели баррикады в рамках антиправительственного протеста.
Главные тезисы
- Студенческая группа “Блокада” организует масштабные антиправительственные протесты в Сербии против пророссийского президента Вучича.
- Участники протестов требуют перемен в политике страны и выступают за свержение правительства.
- Протесты сопровождаются перекрытием важных улиц, баррикадами и столкновениями с полицией.
В Сербии протестуют против пророссийского президента Вучича
Сербские медиа публикуют кадры с улиц и перекрестков столицы, где видны сотни людей, палаточные городки и баррикады из мусорных баков. По данным издания, перекрыт, в частности, мост Газела через реку Савва.
Подобные акции проходили и в других городах Сербии.
Вице-премьер-министр, министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что власти следят за блокировкой дорог, и призвал сохранять спокойствие.
Акцию проводит студенческая протестная группа «Блокада». В социальных сетях на нее подписаны сотни тысяч человек.
В воскресенье полиция сообщила, что 48 офицеров получили ранения, а 22 протестующих обратились за медицинской помощью. Из 77 задержанных 38 оставались под стражей в воскресенье, большинству из них предъявлены уголовные обвинения, сообщил Дачич.
В течение дня было задержано по меньшей мере восемь человек, сообщили прокуроры.
Президент Александар Вучич цинично назвал радикальных участников беспорядков «террористами» и раскритиковал участвующего в митингах ректора Белградского университета Владана Джокича.
В преддверии большого антиправительственного митинга полиция Сербии задержала шесть человек по обвинениям в подготовке сговора с целью свержения правительства.
1 ноября 2024 года в сербском городе Новый Сад обрушилась часть наружной крыши на железнодорожном вокзале. В результате более 10 человек погибли.
В апреле в Сербии был утвержден состав нового правительства во главе с профессором медицины без политического опыта Джуро Мацута.
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