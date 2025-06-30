У Сербії продовжуються масштабні антиурядові протести

У сербській столиці Белград сотні студентів та інших мітингарів перекрили в ніч проти 30 червня кілька важливих вулиць і звели барикади в межах антиурядового протесту.
Головні тези:
- Студентська група «Блокада» організовує масштабні антиурядові протести у Сербії.
- Учасники вимагають змін у політиці країни та виступають проти проросійського президента Вучича.
- Протести супроводжуються перекриттям важливих вулиць, барикадами та зіткненнями з поліцією.
У Сербії протестують проти проросійського президента Вучича
Сербські медіа публікують кадри з вулиць та перехресть столиці, де видно сотні людей, наметові містечка та барикади зі сміттєвих баків. За даними видання, перекритий, зокрема, міст Газела через річку Сава.
Аналогічні акції проходили і в інших містах Сербії.
Віцепрем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заявив, що влада стежить за блокуванням доріг, і закликав зберігати спокій.
Акцію проводить студентська протестна група «Блокада». У соціальних мережах на неї підписані сотні тисяч людей. Вона опублікувала карту Белграда, виділивши ті точки, куди закликала приходити та блокувати вулиці.
У неділю поліція повідомила, що 48 офіцерів зазнали поранення, а 22 протестувальники звернулися по медичну допомогу. З 77 затриманих осіб 38 залишалися під вартою в неділю, більшості з них висунуто кримінальні звинувачення, повідомив Дачич.
Протягом дня було затримано щонайменше вісім осіб, повідомили прокурори.
Президент Александар Вучич цинічно назвав радикальних учасників заворушень «терористами» і розкритикував ректора Белградського університету Владана Джокича, який бере участь у мітингах.
Напередодні великого антиурядового мітингу поліція Сербії затримала шістьох людей за звинуваченнями в підготовці змови з метою повалення уряду.
1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Унаслідок цього понад 10 людей загинули.
У квітні у Сербії затвердили склад нового уряду на чолі з професором медицини без політичного досвіду Джуро Мацута.
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