У Сербії продовжуються масштабні антиурядові протести
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У Сербії продовжуються масштабні антиурядові протести

Сербія
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Джерело:  AP News

У сербській столиці Белград сотні студентів та інших мітингарів перекрили в ніч проти 30 червня кілька важливих вулиць і звели барикади в межах антиурядового протесту.

Головні тези:

  • Студентська група «Блокада» організовує масштабні антиурядові протести у Сербії.
  • Учасники вимагають змін у політиці країни та виступають проти проросійського президента Вучича.
  • Протести супроводжуються перекриттям важливих вулиць, барикадами та зіткненнями з поліцією.

У Сербії протестують проти проросійського президента Вучича

Сербські медіа публікують кадри з вулиць та перехресть столиці, де видно сотні людей, наметові містечка та барикади зі сміттєвих баків. За даними видання, перекритий, зокрема, міст Газела через річку Сава.

Аналогічні акції проходили і в інших містах Сербії.

Віцепрем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заявив, що влада стежить за блокуванням доріг, і закликав зберігати спокій.

Інформаційне агентство Associated Press оцінює кількість учасників акції в ніч проти 30 червня в кілька тисяч.

Акцію проводить студентська протестна група «Блокада». У соціальних мережах на неї підписані сотні тисяч людей. Вона опублікувала карту Белграда, виділивши ті точки, куди закликала приходити та блокувати вулиці.

У неділю поліція повідомила, що 48 офіцерів зазнали поранення, а 22 протестувальники звернулися по медичну допомогу. З 77 затриманих осіб 38 залишалися під вартою в неділю, більшості з них висунуто кримінальні звинувачення, повідомив Дачич.

Протягом дня було затримано щонайменше вісім осіб, повідомили прокурори.

Президент Александар Вучич цинічно назвав радикальних учасників заворушень «терористами» і розкритикував ректора Белградського університету Владана Джокича, який бере участь у мітингах.

Напередодні великого антиурядового мітингу поліція Сербії затримала шістьох людей за звинуваченнями в підготовці змови з метою повалення уряду.

1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Унаслідок цього понад 10 людей загинули.

Відтоді у Сербії відбуваються антиурядові протести на чолі зі студентами. 27 січня студенти розпочали 24-годинну блокаду ключової транспортної розв’язки у Белграді, посилюючи тиск на владу. 28 січня прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив про відставку на тлі протестів.

У квітні у Сербії затвердили склад нового уряду на чолі з професором медицини без політичного досвіду Джуро Мацута.

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