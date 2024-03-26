В сети появились спутниковые снимки пораженного разведывательного корабля РФ "Иван Хурс"
Категория
Украина
Дата публикации

В сети появились спутниковые снимки пораженного разведывательного корабля РФ "Иван Хурс"

"Иван Хурс"
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Источник:  online.ua

OSINT-специалисты опубликовали спутниковые фото разведывательного корабля "Иван Хурс" за 23 и 24 марта. На фото видно, что корабль был поврежден.

Насколько поврежден корабль "Иван Хурс"

OSINT-специалисты сравнили спутниковые фото корабля за 23 и 24 марта. На фото с 24 марта видны повреждения в задней части судна.

В ночь на 24 марта Силы обороны нанесли ракетный удар по двум российским крупным десантным кораблям в оккупированном Севастополе "Ямал" и "Азов". Также корабль "Константин Ольшанский" был поражен крылатой ракетой "Нептун".

Поражение корабля "Иван Хурс"

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона подтвердил, что Силы обороны поразили российский разведывательный корабль "Иван Хурс" во временно оккупированном Крыму.

Что касается "Ивана Хурса", здесь можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в кормовой части корабля. Фактически сейчас он не боеготов, выполнять задачи по назначению не может.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

спикер Военно-морских сил ВСУ

Корабль "Иван Хурс" предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами американской системы ПРО. Йоо спустили на воду в 2018 году.

Отметим, что этот корабль был атакован 24 мая 2023 года тремя морскими беспилотниками. В Минобороны РФ заявили, что все трое были уничтожены. По их версии, тогда корабль не пострадал.

На следующий день была опубликована запись с одного из беспилотников, на котором видно, что один из беспилотников достигает левой стороны корма судна, однако было поражено, не видно.

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