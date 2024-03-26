У мережі з'явилися супутникові знімки ураженого розвідувального корабля РФ "Іван Хурс"
Категорія
Україна
Дата публікації

У мережі з'явилися супутникові знімки ураженого розвідувального корабля РФ "Іван Хурс"

"Іван Хурс"
Джерело:  online.ua

OSINT-фахівці опублікували супутникові фото розвідувального корабля "Іван Хурс" за 23 та 24 березня. На фото видно, що корабель був пошкоджений.

Наскільки пошкоджений корабель "Іван Хурс"

OSINT-фахівці порівняли супутникові фото корабля за 23 та 24 березня. На фото з 24 березня видно пошкодження в задній частині судна.

У ніч на 24 березня Сили оборони завдали ракетного удару по двом російським великим десантним кораблям в окупованому Севастополі "Ямал" та "Азов". Також корабель "Костянтин Ольшанський" було уражено крилатою ракетою "Нептун".

Ураження корабля "Іван Хурс"

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону підтвердив, що Сили оборони уразили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" у тимчасово окупованому Криму.

Що стосується "Івана Хурса", тут можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в кормовій частині корабля. Фактично, зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

речник Військово-морських сил ЗСУ

Корабель "Іван Хурс" призначений для забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО. Йоо спустили на воду у 2018 році.

Зазначимо, що цей корабель вже був атакований 24 травня 2023 року трьома морськими безпілотниками. У Міноборони РФ заявили, що всі три були знищені. За їхньою версією, тоді корабель не постраждав.

Наступного дня було опубліковано запис з одного з безпілотників, на якому видно, що один з безпілотників досягає лівого боку корми судна, однак чи було ураження, не видно.

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