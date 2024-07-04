В Севастополе раздался взрыв вблизи российской части РЭБ — видео

4 июля днем во временно оккупированном Россией Севастополе местные жители услышали мощный взрыв и увидели гигантский столб дыма над воинской частью РФ.

"Бавовна" в Севастополе: что известно

В Севастополе раздался мощный взрыв и сейчас валит дым в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент.

Столб дыма после взрыва на мысе Фиолент поднялся на высоту более 100 м.

В некоторых воинских частях Севастополя раздается тревога.

А на севере Красногвардейского района российская ПВО стреляет в небо.

Разработчики пишут, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по складу шахедов возле села Флотское.

Крымский мост перекрыт для движения. А в Севастополь направляются два скоростных катера с южного побережья.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Российские оккупанты 1 июля заверили, что были "уничтожены четыре воздушных цели", однако над городом вздымается черный дым.

Как отмечается, взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Местные жители запечатлели на фото черный дым, начавший вздыматься над городом после этого инцидента.

Поднялся столб дыма, вероятно, где-то со стороны мыса Фиолента и Балаклавы.

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что "прилетело" в воинскую часть в районе Карани (Флотское).