В Севастополе раздался взрыв вблизи российской части РЭБ — видео
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В Севастополе раздался взрыв вблизи российской части РЭБ — видео

Бавовна
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Источник:  online.ua

4 июля днем во временно оккупированном Россией Севастополе местные жители услышали мощный взрыв и увидели гигантский столб дыма над воинской частью РФ.

Главные тезисы

  • В Севастополе прогремел взрыв возле российской части РЭБ, вызвав мощный столб дыма.
  • Инцидент, по словам местных пропагандистов, связан с утилизацией боеприпасов у села Флотское.
  • Местные жители зафиксировали черный дым над городом и столб дыма высотой до 100 м.
  • Российская ПВО стреляет в небо на севере Красногвардейского района.
  • Крымский мост временно перекрыт, на место инцидента направляются скоростные катера.

"Бавовна" в Севастополе: что известно

В Севастополе раздался мощный взрыв и сейчас валит дым в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент.

Столб дыма после взрыва на мысе Фиолент поднялся на высоту более 100 м.

В некоторых воинских частях Севастополя раздается тревога.

А на севере Красногвардейского района российская ПВО стреляет в небо.

Разработчики пишут, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по складу шахедов возле села Флотское.

Крымский мост перекрыт для движения. А в Севастополь направляются два скоростных катера с южного побережья.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Российские оккупанты 1 июля заверили, что были "уничтожены четыре воздушных цели", однако над городом вздымается черный дым.

Как отмечается, взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Местные жители запечатлели на фото черный дым, начавший вздыматься над городом после этого инцидента.

Поднялся столб дыма, вероятно, где-то со стороны мыса Фиолента и Балаклавы.

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что "прилетело" в воинскую часть в районе Карани (Флотское).

В соцсети также отметили, что оккупанты имеют позицию на Каранских высотах.

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