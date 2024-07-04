В Севастополе раздался взрыв вблизи российской части РЭБ — видео

4 июля днем во временно оккупированном Россией Севастополе местные жители услышали мощный взрыв и увидели гигантский столб дыма над воинской частью РФ.
Главные тезисы
- В Севастополе прогремел взрыв возле российской части РЭБ, вызвав мощный столб дыма.
- Инцидент, по словам местных пропагандистов, связан с утилизацией боеприпасов у села Флотское.
- Местные жители зафиксировали черный дым над городом и столб дыма высотой до 100 м.
- Российская ПВО стреляет в небо на севере Красногвардейского района.
- Крымский мост временно перекрыт, на место инцидента направляются скоростные катера.
"Бавовна" в Севастополе: что известно
В Севастополе раздался мощный взрыв и сейчас валит дым в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент.
Столб дыма после взрыва на мысе Фиолент поднялся на высоту более 100 м.
В некоторых воинских частях Севастополя раздается тревога.
А на севере Красногвардейского района российская ПВО стреляет в небо.
Разработчики пишут, что взрыв связан с утилизацией боеприпасов на месте прилета по складу шахедов возле села Флотское.
Крымский мост перекрыт для движения. А в Севастополь направляются два скоростных катера с южного побережья.
Что известно о "бавовне" в Крыму
Российские оккупанты 1 июля заверили, что были "уничтожены четыре воздушных цели", однако над городом вздымается черный дым.
Как отмечается, взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Местные жители запечатлели на фото черный дым, начавший вздыматься над городом после этого инцидента.
Поднялся столб дыма, вероятно, где-то со стороны мыса Фиолента и Балаклавы.
Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что "прилетело" в воинскую часть в районе Карани (Флотское).
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