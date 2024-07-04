У Севастополі пролунав вибух поблизу російської частини РЕБ — відео

4 липня вдень у тимчасово окупованому Росією Севастополі місцеві жителі почули потужний вибух і побачили велетенський стовп диму над військовою частиною РФ.
Головні тези:
- У Севастополі прогримів вибух поблизу російської частини РЕБ, над ним — великий стовп диму.
- За інформацією роспабліків, цей вибух може бути пов'язаний з утилізацією боєприпасів біля села Флотське.
- Свідки зафіксували чорний дим над містом, після чого почав підніматися стовп висотою до 100 метрів.
- Кримський міст тимчасово перекритий, а до Севастополя направляються додаткові швидкісні катери з південного узбережжя.
“Бавовна” у Севастополі: що відомо
У Севастополі пролунав потужний вибух і зараз валить дим в районі дислокації російської частини РЕБ на мисі Фіолент.
Стовп диму після вибуху на мисі Фіолент піднявся на висоту понад 100 м.
У деяких військових частинах Севастополя лунає тривога.
А на півночі Червоногвардійського району російська ППО стріляє у небо.
Роспабліки пишуть, що вибух пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом шахедів біля села Флотське.
Кримський міст наразі перекрито для руху. А до Севастополя направляються два швидкісних катери з південного узбережжя.
Що відомо про “бавовну” в Криму
Російські окупанти 1 липня запевнили, що було "знищено чотири повітряні цілі", однак над містом здіймається чорний дим.
Як зазначається, вибухи пролунали в окупованому Севастополі. Місцеві жителі зафіксували на фото чорний дим, що почав здійматися над містом після цього інциденту.
Піднявся стовп диму, імовірно, десь з боку мису Фіолента та Балаклави.
Моніторинговий Telegram-канал “Крымский ветер” повідомив, що "прилетіло" у військову частину в районі Карані (Флотське).
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