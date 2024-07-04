У Севастополі пролунав вибух поблизу російської частини РЕБ — відео

4 липня вдень у тимчасово окупованому Росією Севастополі місцеві жителі почули потужний вибух і побачили велетенський стовп диму над військовою частиною РФ.

“Бавовна” у Севастополі: що відомо

У Севастополі пролунав потужний вибух і зараз валить дим в районі дислокації російської частини РЕБ на мисі Фіолент.

Стовп диму після вибуху на мисі Фіолент піднявся на висоту понад 100 м.

У деяких військових частинах Севастополя лунає тривога.

А на півночі Червоногвардійського району російська ППО стріляє у небо.

Роспабліки пишуть, що вибух пов'язаний із утилізацією боєприпасів на місці прильоту за складом шахедів біля села Флотське.

Кримський міст наразі перекрито для руху. А до Севастополя направляються два швидкісних катери з південного узбережжя.

Що відомо про “бавовну” в Криму

Російські окупанти 1 липня запевнили, що було "знищено чотири повітряні цілі", однак над містом здіймається чорний дим.

Як зазначається, вибухи пролунали в окупованому Севастополі. Місцеві жителі зафіксували на фото чорний дим, що почав здійматися над містом після цього інциденту.

Піднявся стовп диму, імовірно, десь з боку мису Фіолента та Балаклави.

Моніторинговий Telegram-канал “Крымский ветер” повідомив, що "прилетіло" у військову частину в районі Карані (Флотське).