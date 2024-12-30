В Словакии начали открещиваться от союза с Путиным после заявления Зеленского
Категория
Мир
Дата публикации

В Словакии начали открещиваться от союза с Путиным после заявления Зеленского

В Словакии начали открещиваться от союза с Путиным после заявления Зеленского
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Источник:  online.ua

В Словакии подверглись критике слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что премьер-министр Роберт Фицо своими угрозами прекратить поставки электроэнергии в Украину фактически открыл "второй энергетический фронт".

Главные тезисы

  • Украинский президент обвинил премьера Словакии в создании 'второго энергетического фронта' против Украины из-за угроз прекращения поставок электроэнергии.
  • Министерство иностранных дел Словакии категорически отвергло обвинения и назвало реакцию президента Украины "преувеличенной".
  • Словакия подтвердила оказание гуманитарной помощи Украине, однако отметила важность транзита российского газа через Украину для украинской экономики.
  • Владимир Зеленский утверждает, что угрозы со стороны словацкого премьера происходят по приказу Владимира Путина и угрожают энергетической безопасности Украины.

В Словакии возмутились словами Зеленского об "энергетическом фронте"

В Министерстве иностранных дел Словакии назвали реакцию Зеленского "преувеличенной" и решительно отвергли обвинения.

Мы категорически отрицаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о чем спекулирует президент Украины, а также сфабрикованные обвинения в якобы союзе с Владимиром Путиным, говорится в заявлении.

Словацкий МИД подчеркнул, что страна и дальше будет оказывать гуманитарную помощь Украине в соответствии со своими возможностями.

В ведомстве также подчеркнули, что российский газ, транспортируемый через территорию Украины, приносит значительные доходы в украинский бюджет, которые важны для экономики страны.

Украина, которая находится в затяжном военном конфликте, должна воздерживаться от создания новых противников или спекуляций о 'втором фронте', - заявили в Словакии.

Что этому предшествовало

Ранее Роберт Фицо раскритиковал украинские власти за решение не продолжать транзит российского газа после 2024 года.

Среди возможных ответных мер словацкий премьер назвал прекращение поставок электроэнергии в Украину.

Комментируя угрозы словацкого премьера, Владимир Зеленский заявил, что "похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии".

Владимир Зеленский подчеркнул, что только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.

Потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией нашей Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и «шахедами» значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества.

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