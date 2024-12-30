В Словакии начали открещиваться от союза с Путиным после заявления Зеленского

В Словакии подверглись критике слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что премьер-министр Роберт Фицо своими угрозами прекратить поставки электроэнергии в Украину фактически открыл "второй энергетический фронт".

В Словакии возмутились словами Зеленского об "энергетическом фронте"

В Министерстве иностранных дел Словакии назвали реакцию Зеленского "преувеличенной" и решительно отвергли обвинения.

Мы категорически отрицаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о чем спекулирует президент Украины, а также сфабрикованные обвинения в якобы союзе с Владимиром Путиным, говорится в заявлении. Поделиться

Slovakia Rejects Ukrainian Claims of Opening a "Second Front"



The Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic is closely monitoring the statements from the Ukrainian side regarding remarks made by the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico. These reactions… — Slovakia MFA 🇸🇰 (@SlovakiaMFA) December 30, 2024

Словацкий МИД подчеркнул, что страна и дальше будет оказывать гуманитарную помощь Украине в соответствии со своими возможностями.

В ведомстве также подчеркнули, что российский газ, транспортируемый через территорию Украины, приносит значительные доходы в украинский бюджет, которые важны для экономики страны.

Украина, которая находится в затяжном военном конфликте, должна воздерживаться от создания новых противников или спекуляций о 'втором фронте', - заявили в Словакии. Поделиться

Что этому предшествовало

Ранее Роберт Фицо раскритиковал украинские власти за решение не продолжать транзит российского газа после 2024 года.

Среди возможных ответных мер словацкий премьер назвал прекращение поставок электроэнергии в Украину.

Комментируя угрозы словацкого премьера, Владимир Зеленский заявил, что "похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии".

Владимир Зеленский подчеркнул, что только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.