У Словаччині почали відхрещуватися від союзу з Путіним після заяви Зеленського

У Словаччині розкритикували слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо своїми погрозами припинити постачання електроенергії в Україну фактично відкрив "другий енергетичний фронт".

У Словаччині обурилися словами Зеленського про "енергетичний фронт"

У Міністерстві закордонних справ Словаччини назвали реакцію Зеленського "перебільшеною" та рішуче відкинули звинувачення.

Ми категорично заперечуємо будь-які безпідставні заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", про що спекулює президент України, а також сфабриковані звинувачення у нібито союзі з Володимиром Путіним, — йдеться у заяві. Поширити

Slovakia Rejects Ukrainian Claims of Opening a "Second Front"



The Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic is closely monitoring the statements from the Ukrainian side regarding remarks made by the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico. These reactions… — Slovakia MFA 🇸🇰 (@SlovakiaMFA) December 30, 2024

Словацьке МЗС підкреслило, що країна й надалі надаватиме гуманітарну допомогу Україні відповідно до своїх можливостей.

У відомстві також наголосили, що російський газ, який транспортується через територію України, приносить значні доходи до українського бюджету, які є важливими для економіки країни.

Україна, яка перебуває у затяжному військовому конфлікті, має утримуватися від створення нових противників або спекуляцій про 'другий фронт', — заявили у Словаччині. Поширити

Що цьому передувало

Раніше Роберт Фіцо розкритикував українську владу за рішення не продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Серед можливих заходів у відповідь словацький прем’єр назвав припинення постачання електроенергії до України.

Коментуючи погрози словацького прем'єра, Володимир Зеленський заявив, що "схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

Володимир Зеленський наголосив, що лише це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.