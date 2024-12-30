У Словаччині почали відхрещуватися від союзу з Путіним після заяви Зеленського
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У Словаччині почали відхрещуватися від союзу з Путіним після заяви Зеленського

У Словаччині почали відхрещуватися від союзу з Путіним після заяви Зеленського
Джерело:  online.ua

У Словаччині розкритикували слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо своїми погрозами припинити постачання електроенергії в Україну фактично відкрив "другий енергетичний фронт".

Головні тези:

  • Український президент звинуватив прем’єра Словаччини у створенні 'другого енергетичного фронту' проти України через погрози припинення постачання електроенергії.
  • Міністерство закордонних справ Словаччини категорично відкинуло звинувачення та назвало реакцію президента України 'перебільшеною'.
  • Словаччина підтвердила надання гуманітарної допомоги Україні, проте наголосила на важливості транзиту російського газу через Україну для української економіки.
  • Володимир Зеленський стверджує, що погрози з боку словацького прем’єра відбуваються за наказом Володимира Путіна та загрожують енергетичній безпеці України.

У Словаччині обурилися словами Зеленського про "енергетичний фронт"

У Міністерстві закордонних справ Словаччини назвали реакцію Зеленського "перебільшеною" та рішуче відкинули звинувачення.

Ми категорично заперечуємо будь-які безпідставні заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", про що спекулює президент України, а також сфабриковані звинувачення у нібито союзі з Володимиром Путіним, — йдеться у заяві.

Словацьке МЗС підкреслило, що країна й надалі надаватиме гуманітарну допомогу Україні відповідно до своїх можливостей.

У відомстві також наголосили, що російський газ, який транспортується через територію України, приносить значні доходи до українського бюджету, які є важливими для економіки країни.

Україна, яка перебуває у затяжному військовому конфлікті, має утримуватися від створення нових противників або спекуляцій про 'другий фронт', — заявили у Словаччині.

Що цьому передувало

Раніше Роберт Фіцо розкритикував українську владу за рішення не продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Серед можливих заходів у відповідь словацький прем’єр назвав припинення постачання електроенергії до України.

Коментуючи погрози словацького прем'єра, Володимир Зеленський заявив, що "схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

Володимир Зеленський наголосив, що лише це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.

Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й «шахедами» значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

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