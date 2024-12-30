У Словаччині почали відхрещуватися від союзу з Путіним після заяви Зеленського

У Словаччині розкритикували слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо своїми погрозами припинити постачання електроенергії в Україну фактично відкрив "другий енергетичний фронт".
Головні тези:
- Український президент звинуватив прем’єра Словаччини у створенні 'другого енергетичного фронту' проти України через погрози припинення постачання електроенергії.
- Міністерство закордонних справ Словаччини категорично відкинуло звинувачення та назвало реакцію президента України 'перебільшеною'.
- Словаччина підтвердила надання гуманітарної допомоги Україні, проте наголосила на важливості транзиту російського газу через Україну для української економіки.
- Володимир Зеленський стверджує, що погрози з боку словацького прем’єра відбуваються за наказом Володимира Путіна та загрожують енергетичній безпеці України.
У Словаччині обурилися словами Зеленського про "енергетичний фронт"
У Міністерстві закордонних справ Словаччини назвали реакцію Зеленського "перебільшеною" та рішуче відкинули звинувачення.
Slovakia Rejects Ukrainian Claims of Opening a "Second Front"— Slovakia MFA 🇸🇰 (@SlovakiaMFA) December 30, 2024
The Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic is closely monitoring the statements from the Ukrainian side regarding remarks made by the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico. These reactions…
Словацьке МЗС підкреслило, що країна й надалі надаватиме гуманітарну допомогу Україні відповідно до своїх можливостей.
У відомстві також наголосили, що російський газ, який транспортується через територію України, приносить значні доходи до українського бюджету, які є важливими для економіки країни.
Що цьому передувало
Раніше Роберт Фіцо розкритикував українську владу за рішення не продовжувати транзит російського газу після 2024 року.
Серед можливих заходів у відповідь словацький прем’єр назвав припинення постачання електроенергії до України.
Коментуючи погрози словацького прем'єра, Володимир Зеленський заявив, що "схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".
Володимир Зеленський наголосив, що лише це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.
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