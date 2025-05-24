В Словакии решили потребовать компенсации от Украины за финансовую помощь

Словакия потребует финансовой компенсации у Украины

Об этом TASR сообщила 24 мая директор офиса главы SNS Зузана Шкопцова.

Партия призывает премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо инициировать процедуру Европейского Союза по части в минеральных богатствах Украины на следующем заседании Европейского Совета.

Никогда в истории ни одного государства не было такого подписания соглашения, как это сделал президент Зеленский по отношению к США. Помощь Европейского Союза близится к объему помощи США. Если Украине передаст все свои минеральные богатства США, у нее будет чем вернуть помощь европейским государствам, — сказала Шкопцова, добавив, что осуществление США исключительных прав на минеральные ресурсы нелогично и неэтично относительно Украины.

Глава SNS Андрей Данко хочет официально вынести этот вопрос на рассмотрение министра финансов Ладислава Каменицкого 26 мая.

Он призовет главу ведомства всемерно просчитать расходы по помощи Украине и подготовить документы для премьер-министра. По словам националистов, Словакия помогла Украине в пределах своих возможностей на сумму более трех миллиардов евро. SNS утверждает, что Словакия должна получить компенсацию за финансовую помощь так же, как это сделали США.

Если Украина уже решила оплатить помощь во время конфликта с Российской Федерацией, непонятно, почему она не делает этого по отношению к Европейскому Союзу, — сказала Шкопцова. SNS считает, что премьер-министр Фицо поднимет этот вопрос на следующей встрече лидеров, чтобы они могли обратиться к руководству Европейского Союза. Поделиться

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" из США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.