В Словакии решили потребовать компенсации от Украины за финансовую помощь

По словам коалиционной Словацкой национальной партии (SNS), Словакия имеет право потребовать финансовую компенсацию от Украины.
Главные тезисы
- Словакия требует компенсацию от Украины за финансовую помощь, оказанную в прошлом.
- Инициативу поддерживает коалиционная Словацкая национальная партия (SNS).
- Представители SNS считают, что Украина должна выплатить компенсацию аналогично соглашению с США.
Словакия потребует финансовой компенсации у Украины
Об этом TASR сообщила 24 мая директор офиса главы SNS Зузана Шкопцова.
Партия призывает премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо инициировать процедуру Европейского Союза по части в минеральных богатствах Украины на следующем заседании Европейского Совета.
Никогда в истории ни одного государства не было такого подписания соглашения, как это сделал президент Зеленский по отношению к США. Помощь Европейского Союза близится к объему помощи США. Если Украине передаст все свои минеральные богатства США, у нее будет чем вернуть помощь европейским государствам, — сказала Шкопцова, добавив, что осуществление США исключительных прав на минеральные ресурсы нелогично и неэтично относительно Украины.
Глава SNS Андрей Данко хочет официально вынести этот вопрос на рассмотрение министра финансов Ладислава Каменицкого 26 мая.
Он призовет главу ведомства всемерно просчитать расходы по помощи Украине и подготовить документы для премьер-министра. По словам националистов, Словакия помогла Украине в пределах своих возможностей на сумму более трех миллиардов евро. SNS утверждает, что Словакия должна получить компенсацию за финансовую помощь так же, как это сделали США.
Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" из США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.
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