У Словаччині вирішили вимагати компенсації від України за фінансову допомогу

За словами коаліційної Словацької національної партії (SNS), Словаччина має право вимагати фінансової компенсації від України.
Головні тези:
- Словаччина вимагає від України фінансову компенсацію за надану допомогу.
- Ініціативу підтримують у коаліційній Словацькій національній партії (SNS), яка закликає прем'єра Роберта Фіцо до цього кроку.
- За аналогією з угодою між Україною та США, вимагається компенсація від України Європейським Союзом.
Словаччина вимагатиме фінансової компенсації в України
Про це TASR повідомила 24 травня директорка офісу голови SNS Зузана Шкопцова.
Партія закликає прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо ініціювати процедуру Європейського Союзу щодо частки в мінеральних багатствах України на наступному засіданні Європейської Ради.
Ніколи в історії жодної держави не було такого підписання угоди, як це зробив президент Зеленський щодо США. Допомога Європейського Союзу наближається до обсягу допомоги США. Якщо Україна передасть всі свої мінеральні багатства США, вона не матиме чим повернути допомогу європейським державам, — сказала Шкопцова, додавши, що здійснення США виключних прав на мінеральні ресурси є нелогічним і неетичним щодо України.
Голова SNS Андрей Данко хоче офіційно винести це питання на розгляд міністра фінансів Ладіслава Каменіцького 26 травня.
Він закличе главу відомства всебічно прорахувати витрати на допомогу Україні та підготувати документи для прем'єр-міністра. За словами націоналістів, Словаччина допомогла Україні в межах своїх можливостей на суму понад три мільярди євро. SNS стверджує, що Словаччина повинна отримати компенсацію за фінансову допомогу так само як це зробили США.
Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.
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