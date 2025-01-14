В Словакии школьник с украинской символикой отказался пожимать руку президенту — видео

13 января в Словакии в президентском дворце прошла церемония награждения победителей математической олимпиады. Во время мероприятия Симон Оманик, участник с украинской символикой на одежде, публично отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.
Главные тезисы
- Участник математической олимпиады в Словакии отказался пожимать руку президенту из-за его политических взглядов.
- Школьник демонстративно выступил против президента Словакии, обвиняя его в манипуляциях и обмане граждан.
- Действия участников вызвали споры и обсуждения в обществе и средствах массовой информации.
- Президент Словакии Петер Пеллегрини известен своей позицией по поводу отношений с Россией и отказом вступления Украины в НАТО.
Школьник Симон Оманик отказался пожимать руку Пеллегрини
Как отмечается, награды старшеклассникам вручал министр образования Томаш Друкер. Симон Оманик, получивший бронзовую медаль на Центральноевропейской математической олимпиаде, украсил свой костюм желто-голубой лентой.
Когда президент Пеллегрини протянул руку, чтобы поздравить школьника с достижением, тот демонстративно отказался.
Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL— Jakub Bajzath (@BajzathJakub) January 13, 2025
В комментарии словацкому изданию Dennik N Симон объяснил свой поступок. Он заявил, что Пеллегрини одержал победу на выборах, обманывая людей и манипулируя темой войны в Украине.
Петер Пеллегрини: что известно
Петер Пеллегрини — лидер левой партии «Голос», в 2014—2016 годах был председателем парламента Словакии, с 2016 по 2018 был заместителем премьер-министра Роберта Фицо по инвестициям и информатизации.
С 2018 года по 20 марта 2020 года — премьер-министр Словакии. Политик разделяет позицию Фицо по стандартизации отношений с Россией. Считает санкции против РФ в основном неэффективными.
Выступает против вступления Украины в НАТО.
Недавно президент Словакии Пеллегрини отказался приехать в Украину из-за прекращения транзита российского газа.
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