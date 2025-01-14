В Словакии школьник с украинской символикой отказался пожимать руку президенту — видео

13 января в Словакии в президентском дворце прошла церемония награждения победителей математической олимпиады. Во время мероприятия Симон Оманик, участник с украинской символикой на одежде, публично отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Школьник Симон Оманик отказался пожимать руку Пеллегрини

Как отмечается, награды старшеклассникам вручал министр образования Томаш Друкер. Симон Оманик, получивший бронзовую медаль на Центральноевропейской математической олимпиаде, украсил свой костюм желто-голубой лентой.

Когда президент Пеллегрини протянул руку, чтобы поздравить школьника с достижением, тот демонстративно отказался.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

В комментарии словацкому изданию Dennik N Симон объяснил свой поступок. Он заявил, что Пеллегрини одержал победу на выборах, обманывая людей и манипулируя темой войны в Украине.

Это была ложь и покушение на самые низкие человеческие инстинкты страха и, возможно, даже антиукраинские настроения в некоторых частях словацкого населения. И я не думаю, что было бы правильно пожать руку такому человеку или общаться с ним, потому что я не согласен с ним и считаю его мошенником и лжецом, — добавил словацкий школьник. Поделиться

Петер Пеллегрини: что известно

Петер Пеллегрини — лидер левой партии «Голос», в 2014—2016 годах был председателем парламента Словакии, с 2016 по 2018 был заместителем премьер-министра Роберта Фицо по инвестициям и информатизации.

С 2018 года по 20 марта 2020 года — премьер-министр Словакии. Политик разделяет позицию Фицо по стандартизации отношений с Россией. Считает санкции против РФ в основном неэффективными.

Выступает против вступления Украины в НАТО.