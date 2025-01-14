В Словакии школьник с украинской символикой отказался пожимать руку президенту — видео
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Мир
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В Словакии школьник с украинской символикой отказался пожимать руку президенту — видео

В Словакии школьник с украинской символикой отказался пожимать руку президенту — видео
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Источник:  online.ua

13 января в Словакии в президентском дворце прошла церемония награждения победителей математической олимпиады. Во время мероприятия Симон Оманик, участник с украинской символикой на одежде, публично отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Главные тезисы

  • Участник математической олимпиады в Словакии отказался пожимать руку президенту из-за его политических взглядов.
  • Школьник демонстративно выступил против президента Словакии, обвиняя его в манипуляциях и обмане граждан.
  • Действия участников вызвали споры и обсуждения в обществе и средствах массовой информации.
  • Президент Словакии Петер Пеллегрини известен своей позицией по поводу отношений с Россией и отказом вступления Украины в НАТО.

Школьник Симон Оманик отказался пожимать руку Пеллегрини

Как отмечается, награды старшеклассникам вручал министр образования Томаш Друкер. Симон Оманик, получивший бронзовую медаль на Центральноевропейской математической олимпиаде, украсил свой костюм желто-голубой лентой.

Когда президент Пеллегрини протянул руку, чтобы поздравить школьника с достижением, тот демонстративно отказался.

В комментарии словацкому изданию Dennik N Симон объяснил свой поступок. Он заявил, что Пеллегрини одержал победу на выборах, обманывая людей и манипулируя темой войны в Украине.

Это была ложь и покушение на самые низкие человеческие инстинкты страха и, возможно, даже антиукраинские настроения в некоторых частях словацкого населения. И я не думаю, что было бы правильно пожать руку такому человеку или общаться с ним, потому что я не согласен с ним и считаю его мошенником и лжецом, — добавил словацкий школьник.

Петер Пеллегрини: что известно

Петер Пеллегрини — лидер левой партии «Голос», в 2014—2016 годах был председателем парламента Словакии, с 2016 по 2018 был заместителем премьер-министра Роберта Фицо по инвестициям и информатизации.

С 2018 года по 20 марта 2020 года — премьер-министр Словакии. Политик разделяет позицию Фицо по стандартизации отношений с Россией. Считает санкции против РФ в основном неэффективными.

Выступает против вступления Украины в НАТО.

Недавно президент Словакии Пеллегрини отказался приехать в Украину из-за прекращения транзита российского газа.

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