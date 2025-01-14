У Словаччині школяр із українською символікою відмовився тиснути руку президенту — відео

13 січня в Словаччині у президентському палаці відбулася церемонія нагородження переможців математичної олімпіади. Під час заходу Симон Оманік, учасник з українською символікою на одязі, публічно відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.
Головні тези:
- Учасник математичної олімпіади в Словаччині відмовився тиснути руку президенту через його політичні погляди.
- Школяр демонстративно виступив проти президента Словаччини, обвинувачуючи його у маніпуляціях і обмані громадян.
- Дії учасника викликали суперечки та обговорення в суспільстві та засобах масової інформації.
- Президент Словаччини Петер Пеллегріні відомий своєю позицією щодо стосунків з Росією та відмовою вступу України до НАТО.
Школяр Симон Оманік відмовився тиснути руку Пеллегріні
Як зазначається, нагороди старшокласникам вручав міністр освіти Томаш Друкер. Симон Оманік, який отримав бронзову медаль на Центральноєвропейській математичній олімпіаді, прикрасив свій костюм жовто-блакитною стрічкою.
Коли президент Пеллегріні простягнув руку, щоб привітати школяра з досягненням, той демонстративно відмовився. Після цього Оманік, Друкер та Пеллегріні зробили спільне фото.
Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL— Jakub Bajzath (@BajzathJakub) January 13, 2025
У коментарі словацькому виданню Dennik N Симон пояснив свій вчинок. Він заявив, що Пеллегріні здобув перемогу на виборах, «обманюючи людей і маніпулюючи темою війни в Україні». За словами хлопця, це стало причиною його протесту.
Петер Пеллегріні: що відомо
Петер Пеллегріні — лідер лівої партії «Голос», у 2014—2016 роках був головою парламенту Словаччини, з 2016 до 2018 був заступником прем'єр-міністра Роберта Фіцо з інвестицій та інформатизації.
З 2018 року до 20 березня 2020 року — прем'єр-міністр Словаччини. Політик поділяє позицію Фіцо щодо стандартизації відносин з Росією. Вважає санкції проти РФ здебільшого неефективними.
Виступає проти вступу України до НАТО.
Нещодавно, президент Словаччини Пеллегріні відмовився приїхати в Україну через припинення транзиту російського газу.
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