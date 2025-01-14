У Словаччині школяр із українською символікою відмовився тиснути руку президенту — відео

13 січня в Словаччині у президентському палаці відбулася церемонія нагородження переможців математичної олімпіади. Під час заходу Симон Оманік, учасник з українською символікою на одязі, публічно відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.

Школяр Симон Оманік відмовився тиснути руку Пеллегріні

Як зазначається, нагороди старшокласникам вручав міністр освіти Томаш Друкер. Симон Оманік, який отримав бронзову медаль на Центральноєвропейській математичній олімпіаді, прикрасив свій костюм жовто-блакитною стрічкою.

Коли президент Пеллегріні простягнув руку, щоб привітати школяра з досягненням, той демонстративно відмовився. Після цього Оманік, Друкер та Пеллегріні зробили спільне фото.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

У коментарі словацькому виданню Dennik N Симон пояснив свій вчинок. Він заявив, що Пеллегріні здобув перемогу на виборах, «обманюючи людей і маніпулюючи темою війни в Україні». За словами хлопця, це стало причиною його протесту.

Це була брехня і замах на найнижчі людські інстинкти страху і, можливо, навіть антиукраїнські настрої в деяких частинах словацького населення. І я не думаю, що було б правильно потиснути руку такій людині або спілкуватися з нею, тому що я не згоден з нею і вважаю її шахраєм і брехуном, — додав словацький школяр. Поширити

Петер Пеллегріні: що відомо

Петер Пеллегріні — лідер лівої партії «Голос», у 2014—2016 роках був головою парламенту Словаччини, з 2016 до 2018 був заступником прем'єр-міністра Роберта Фіцо з інвестицій та інформатизації.

З 2018 року до 20 березня 2020 року — прем'єр-міністр Словаччини. Політик поділяє позицію Фіцо щодо стандартизації відносин з Росією. Вважає санкції проти РФ здебільшого неефективними.

Виступає проти вступу України до НАТО.