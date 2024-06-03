По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, по худшему сценарию, оккупационная армия РФ попытается поступить с Харьковом то же, что поступила с сирийским городом Алеппо в 2016 году.
Главные тезисы
- По словами секретаря СНБО, Россия может поступить с Харьковом так же, как с Алеппо, уничтожая инфраструктуру и население города.
- Использование западного оружия Украиной может помочь оградить Харьков от атак оккупантов и снизить уровень террора в пограничной зоне.
- Возможность нанесения ударов по ключевым объектам на территории РФ до 300 км может повлиять на ситуацию в регионе.
- Украина стремится получить разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по стратегическим целям РФ.
- Предоставление разрешения на использование западного оружия поможет защитить Харьков и окрестности от постоянных атак российской армии.
Может ли армия РФ превратить Харьков в Алеппо
Секретарь СНБО отметил, что в сирийском Алеппо преступная армия в результате авиабомбардировок разрушила критическую инфраструктуру, в частности, электросети и водоснабжения.
Были уничтожены школы и больницы. В результате атак российской армии население города сократилось до трети от довоенного уровня.
Как повлияет на ситуацию в Харькове и области разрешение Украине бить по территории западным оружием
По словам военного аналитика Александра Коваленко в эфире телемарафона, западные союзники разрешили использовать Украине собственные вооружения для ударов по территории РФ по трем причинам.
По его словам, решение партнеров позволит Украине оградить Харьков от постоянных атак оккупационной армии РФ.
По его словам, сейчас у украинских военных нет возможности бить по ключевым аэродромам на территории страны-агрессорки. Однако этот вопрос решается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-