В 2022 году наши партнеры даже не дискутировали по теме такого разрешения для Украины, чтобы использовать западное оружие на территории РФ, это вообще было табу. Сейчас мы видим, как меняется всеобщее восприятие российской угрозы. В России больше видят террористическое государство, занимающееся геноцидом и не имеющее серьезного потенциала, чтобы угрожать странам НАТО. Второй фактор – это повышение террора самого Харькова, целенаправленные удары по гражданским объектам, направленный геноцид населения. И третий фактор — если бы это разрешение было предоставлено раньше, всего этого террора не произошло бы, мы могли бы работать на опережение, — подчеркнул аналитик.