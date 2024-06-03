В СНБО озвучили самый плохой сценарий для Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

В СНБО озвучили самый плохой сценарий для Харькова

Последствия атаки РФ по Харькову
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Источник:  The Wall Street Journal

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, по худшему сценарию, оккупационная армия РФ попытается поступить с Харьковом то же, что поступила с сирийским городом Алеппо в 2016 году.

Главные тезисы

  • По словами секретаря СНБО, Россия может поступить с Харьковом так же, как с Алеппо, уничтожая инфраструктуру и население города.
  • Использование западного оружия Украиной может помочь оградить Харьков от атак оккупантов и снизить уровень террора в пограничной зоне.
  • Возможность нанесения ударов по ключевым объектам на территории РФ до 300 км может повлиять на ситуацию в регионе.
  • Украина стремится получить разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по стратегическим целям РФ.
  • Предоставление разрешения на использование западного оружия поможет защитить Харьков и окрестности от постоянных атак российской армии.

Может ли армия РФ превратить Харьков в Алеппо

Секретарь СНБО отметил, что в сирийском Алеппо преступная армия в результате авиабомбардировок разрушила критическую инфраструктуру, в частности, электросети и водоснабжения.

Были уничтожены школы и больницы. В результате атак российской армии население города сократилось до трети от довоенного уровня.

Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова, – объясняет Литвиненко.

Как повлияет на ситуацию в Харькове и области разрешение Украине бить по территории западным оружием

По словам военного аналитика Александра Коваленко в эфире телемарафона, западные союзники разрешили использовать Украине собственные вооружения для ударов по территории РФ по трем причинам.

В 2022 году наши партнеры даже не дискутировали по теме такого разрешения для Украины, чтобы использовать западное оружие на территории РФ, это вообще было табу. Сейчас мы видим, как меняется всеобщее восприятие российской угрозы. В России больше видят террористическое государство, занимающееся геноцидом и не имеющее серьезного потенциала, чтобы угрожать странам НАТО. Второй фактор – это повышение террора самого Харькова, целенаправленные удары по гражданским объектам, направленный геноцид населения. И третий фактор — если бы это разрешение было предоставлено раньше, всего этого террора не произошло бы, мы могли бы работать на опережение, — подчеркнул аналитик.

По его словам, решение партнеров позволит Украине оградить Харьков от постоянных атак оккупационной армии РФ.

Харьков не может спать спокойно, пока война не закончится. И даже после окончания войны есть риски, что некоторое время покоя для харьковчан не будет. Это касается не только Харькова, но и всей пограничной полосы. Это может снизить уровень террора, отодвинуть российские подразделения от границы, — пояснил Коваленко.

По его словам, сейчас у украинских военных нет возможности бить по ключевым аэродромам на территории страны-агрессорки. Однако этот вопрос решается.

В 50-километровой зоне, вглубь территории РФ, есть аэродромы, но их не так часто используют для выполнения боевых задач. Глубже на территорию РФ есть тот же Морозовск, Шайковка, по ним надо наносить удары. Там базируется тактическая авиация - Су-34, стратегическая - Ту-22М3 и т.д. Здесь же мы должны получить разрешение на полный функционал дальнобойных ракет до 300 км. Пока что мы не получили такое разрешение, мы ограничены 50 км, — отмечает аналитик.

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