У 2022 році наші партнери навіть не дискутували на тему такого дозволу для України, щоб використовувати західну зброю на території РФ, це взагалі було табу. Зараз ми бачимо, як змінюється загальне сприйняття російської загрози. У Росії більше бачать терористичну державу, яка займається геноцидом і не має серйозного потенціалу, аби загрожувати країнам НАТО. Другий фактор — це підвищення терору самого Харкова, цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах, спрямований геноцид населення. І третій фактор — якби цей дозвіл був наданий раніше, всього цього терору не відбулося б, адже ми могли б працювати на випередження, — підкреслив аналітик.