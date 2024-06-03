За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, за найгіршим сценарієм, окупаційна армія РФ спробує вчинити із Харковом те саме, що вчинила із сирійським містом Алеппо у 2016 році.
Головні тези:
- За найгіршим сценарієм РФ намагатиметься вчинити те саме з Харковом, що з Алеппо у 2016 році.
- Використання західної зброї Україною може допомогти захистити Харків від атак окупантів.
- Ситуація в Харкові є напруженою, і після закінчення війни ризики для міста можуть залишитися.
- Відсунення російських військ від кордону може зменшити рівень терору у прикордонній смузі.
- Отримання Україною дозволу на використання далекобійних ракет до 300 км може вирішити питання з впливом на ключові об'єкти на території РФ.
Чи може армія РФ перетворити Харків на Алеппо
Секретар РНБО зазначив, що у сирійському Алеппо злочинна армія внаслідок авіабомбардувань зруйнувала критичну інфраструктуру, зокрема, електромережі та водопостачання.
Були знищені школи та лікарні. Внаслідок атак російської армії населення міста скоротилось до третини від довоєнного рівня.
Як вплине на ситуацію у Харкові та області дозвіл Україні бити по території західною зброєю
За словами військового аналітика Олександра Коваленка в ефірі телемарафону, західні союзники дозволили використовувати Україні власні озброєння для ударів по території РФ з трьох причин.
За його словами, рішення партнерів дозволить Україні захистити Харків від постійних атак окупаційної армії РФ.
За його словами, наразі українські військові не мають можливості бити по ключових аеродромах на території країни-агресорки. Однак це питання вирішується.
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