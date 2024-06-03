В РНБО озвучили найгірший сценарій для Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

В РНБО озвучили найгірший сценарій для Харкова

Наслідки атаки РФ по Харкову
Джерело:  The Wall Street Journal

За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, за найгіршим сценарієм, окупаційна армія РФ спробує вчинити із Харковом те саме, що вчинила із сирійським містом Алеппо у 2016 році.

Головні тези:

  • За найгіршим сценарієм РФ намагатиметься вчинити те саме з Харковом, що з Алеппо у 2016 році.
  • Використання західної зброї Україною може допомогти захистити Харків від атак окупантів.
  • Ситуація в Харкові є напруженою, і після закінчення війни ризики для міста можуть залишитися.
  • Відсунення російських військ від кордону може зменшити рівень терору у прикордонній смузі.
  • Отримання Україною дозволу на використання далекобійних ракет до 300 км може вирішити питання з впливом на ключові об'єкти на території РФ.

Чи може армія РФ перетворити Харків на Алеппо

Секретар РНБО зазначив, що у сирійському Алеппо злочинна армія внаслідок авіабомбардувань зруйнувала критичну інфраструктуру, зокрема, електромережі та водопостачання.

Були знищені школи та лікарні. Внаслідок атак російської армії населення міста скоротилось до третини від довоєнного рівня.

Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова, — пояснює Литвиненко.

Як вплине на ситуацію у Харкові та області дозвіл Україні бити по території західною зброєю

За словами військового аналітика Олександра Коваленка в ефірі телемарафону, західні союзники дозволили використовувати Україні власні озброєння для ударів по території РФ з трьох причин.

У 2022 році наші партнери навіть не дискутували на тему такого дозволу для України, щоб використовувати західну зброю на території РФ, це взагалі було табу. Зараз ми бачимо, як змінюється загальне сприйняття російської загрози. У Росії більше бачать терористичну державу, яка займається геноцидом і не має серйозного потенціалу, аби загрожувати країнам НАТО. Другий фактор — це підвищення терору самого Харкова, цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах, спрямований геноцид населення. І третій фактор — якби цей дозвіл був наданий раніше, всього цього терору не відбулося б, адже ми могли б працювати на випередження, — підкреслив аналітик.

За його словами, рішення партнерів дозволить Україні захистити Харків від постійних атак окупаційної армії РФ.

Харків не може спати спокійно, доки не закінчиться війна. І навіть після закінчення війни, є ризики, що деякий час спокою для харків'ян не буде. Це стосується не лише Харкова, а й усієї прикордонної смуги. Це може зменшити рівень терору, відсунути російські підрозділи від кордону, — пояснив Коваленко.

За його словами, наразі українські військові не мають можливості бити по ключових аеродромах на території країни-агресорки. Однак це питання вирішується.

В 50-кілометровій зоні, вглиб території РФ, є аеродроми, але їх не так часто використовують для виконання бойових задач. Глибше на територію РФ є той самий Морозовськ, Шайковка, по них треба завдавати ударів. Там базується тактична авіація — Су-34, стратегічна — Ту-22М3 тощо. Але тут ми маємо отримати дозвіл на повний функціонал далекобійних ракет до 300 км. Поки що ми не отримали такий дозвіл, ми обмежені 50 км, — наголошує аналітик.

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