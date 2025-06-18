В Соломенском районе Киева завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара РФ

Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций.
Главные тезисы
- Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева.
- Под завалами обнаружены тела 23 погибших, остальные 140 человек получили ранения.
- В результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек в столице Украины.
В Соломенском районе Киева завершилась поисково-спасательная операция
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Клименко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
Это не просто трагедия одной семьи — это боль всей страны.
Спасательная операция началась сразу же после прибытия экстренных служб на место после сообщения об ударе. К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, привлекали беспилотников, поисковых собак.
Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 милиционеров. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет потребность. Продолжается прием заявлений от потерпевших — уже получено около 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные тщательно фиксируются.
Благодарю всех, кто работал и продолжает работать на месте трагедии. За выдержку. За мужество. За спасенные жизни. За помощь пережившим эту атаку — как физическую, так и психологическую. Разрушены дома, жизнь, покой. Но не верю в то, что мы устоим. Атаковать города, жилые дома, в которых спят мирные люди — это откровенный терроризм. И синоним терроризма — россия.
Всего в Киеве в результате вчерашней ракетно-дроновой атаки РФ погибли 28 человек.
23 погибших — жители разрушенного подъезда. Более 140 человек получили травмы.
Старший погибший — 91 год, самая молодая жертва — 22-летний парень, отметили в Офисе Генерального прокурора.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-