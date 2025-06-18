В Соломенском районе Киева завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара РФ

Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций.

В Соломенском районе Киева завершилась поисково-спасательная операция

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

К сожалению, только на этой локации из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения. Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

Клименко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Это не просто трагедия одной семьи — это боль всей страны.

Спасательная операция началась сразу же после прибытия экстренных служб на место после сообщения об ударе. К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, привлекали беспилотников, поисковых собак.

ГСЧСники спасли из-под завалов 2 человека, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов — более 220 человек получили неотложную психологическую помощь. Мы использовали все ресурсы, чтобы спасти жизнь. Поделиться

Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 милиционеров. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет потребность. Продолжается прием заявлений от потерпевших — уже получено около 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные тщательно фиксируются.

Благодарю всех, кто работал и продолжает работать на месте трагедии. За выдержку. За мужество. За спасенные жизни. За помощь пережившим эту атаку — как физическую, так и психологическую. Разрушены дома, жизнь, покой. Но не верю в то, что мы устоим. Атаковать города, жилые дома, в которых спят мирные люди — это откровенный терроризм. И синоним терроризма — россия.

Всего в Киеве в результате вчерашней ракетно-дроновой атаки РФ погибли 28 человек.

23 погибших — жители разрушенного подъезда. Более 140 человек получили травмы.

Старший погибший — 91 год, самая молодая жертва — 22-летний парень, отметили в Офисе Генерального прокурора.