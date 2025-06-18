У Солом’янському районі Києва завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару РФ

Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій.
Головні тези:
- Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція у Солом'янському районі Києва після ракетного удару РФ.
- Під завалами знайдено тіла 23 загиблих, інші 140 людей отримали поранення. Рятувальники та правоохоронці продовжують ліквідацію наслідків.
У Солом’янському районі Києва завершилася пошуково-рятувальна операція
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Клименко висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Це не просто трагедія однієї родини — це біль усієї країни.
Рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та понад 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, залучали безпілотники, пошукових собак.
Також цілодобово на локації забезпечували правопорядок понад 300 правоохоронців. І продовжать це робити надалі, допоки буде потреба. Триває прийом заяв від потерпілих — вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Всі дані фіксуються ретельно.
Дякую всім, хто працював і продовжує працювати на місці трагедії. За витримку. За мужність. За врятовані життя. За допомогу тим, хто пережив цю атаку — як фізичну, так і психологічну. Зруйновано будинки, життя, спокій. Але не віру в те, що ми вистоїмо. Атакувати міста, житлові будинки, в яких сплять мирні люди — це відвертий тероризм. І синонім тероризму — росія.
Загалом у Києві внаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки РФ загинуло 28 людей.
23 загиблих — мешканці зруйнованого під'їзду. Понад 140 людей отримали травми.
Найстаршій загиблій — 91 рік, наймолодша жертва — 22-річний хлопець, зазначили в Офісі Генерального прокурора.
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