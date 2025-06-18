У Солом’янському районі Києва завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару РФ

У Солом’янському районі Києва завершилася пошуково-рятувальна операція

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України

Клименко висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Це не просто трагедія однієї родини — це біль усієї країни.

Рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та понад 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, залучали безпілотники, пошукових собак.

ДСНСники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. На місці працювали групи психологів — понад 220 людей отримали невідкладну психологічну допомогу. Ми використали всі ресурси, аби врятувати життя. Поширити

Також цілодобово на локації забезпечували правопорядок понад 300 правоохоронців. І продовжать це робити надалі, допоки буде потреба. Триває прийом заяв від потерпілих — вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Всі дані фіксуються ретельно.

Дякую всім, хто працював і продовжує працювати на місці трагедії. За витримку. За мужність. За врятовані життя. За допомогу тим, хто пережив цю атаку — як фізичну, так і психологічну. Зруйновано будинки, життя, спокій. Але не віру в те, що ми вистоїмо. Атакувати міста, житлові будинки, в яких сплять мирні люди — це відвертий тероризм. І синонім тероризму — росія.

Загалом у Києві внаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки РФ загинуло 28 людей.

23 загиблих — мешканці зруйнованого під'їзду. Понад 140 людей отримали травми.

Найстаршій загиблій — 91 рік, наймолодша жертва — 22-річний хлопець, зазначили в Офісі Генерального прокурора.