В Шостке погиб мужчина в результате удара РФ по вокзалу

Россияне днем 4 октября нанесли двойной удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно, что кроме пострадавших есть жертва.
Главные тезисы
- 71-летний мужчина погиб в Шостке в результате удара РФ по железнодорожному вокзалу.
- Прокуратура квалифицирует событие как совершение военных преступников, что привело к гибели человека.
- Удар беспилотников России привел к трагедии на вокзале в Шостке, согласно информации от прокуратуры и ГСЧС.
Атака дронов РФ: 71-летний мужчина погиб в поезде в Шостке
Параллельно в ГСЧС тоже подтвердили, что в результате удара "Шахедом" погиб человек.
В прокуратуре отметили, что квалификация уголовного производства изменена на часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военных преступников, повлекшее гибель человека).
В "Укрзализныце" тоже подтвердили информацию о погибшем.
