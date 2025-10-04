В Шостке погиб мужчина в результате удара РФ по вокзалу
В Шостке погиб мужчина в результате удара РФ по вокзалу

Сумская областная прокуратура
Шостка
Россияне днем 4 октября нанесли двойной удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно, что кроме пострадавших есть жертва.

Главные тезисы

  • 71-летний мужчина погиб в Шостке в результате удара РФ по железнодорожному вокзалу.
  • Прокуратура квалифицирует событие как совершение военных преступников, что привело к гибели человека.
  • Удар беспилотников России привел к трагедии на вокзале в Шостке, согласно информации от прокуратуры и ГСЧС.

Атака дронов РФ: 71-летний мужчина погиб в поезде в Шостке

В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в Шостке, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины, — говорится в сообщении прокуратуры.

Параллельно в ГСЧС тоже подтвердили, что в результате удара "Шахедом" погиб человек.

В прокуратуре отметили, что квалификация уголовного производства изменена на часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военных преступников, повлекшее гибель человека).

В "Укрзализныце" тоже подтвердили информацию о погибшем.

К сожалению, есть печальные новости из Шостки. Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — написали в компании.

