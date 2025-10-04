В Шостке погиб мужчина в результате удара РФ по вокзалу

Россияне днем 4 октября нанесли двойной удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Известно, что кроме пострадавших есть жертва.

Атака дронов РФ: 71-летний мужчина погиб в поезде в Шостке

В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в Шостке, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины, — говорится в сообщении прокуратуры. Поделиться

Параллельно в ГСЧС тоже подтвердили, что в результате удара "Шахедом" погиб человек.

В прокуратуре отметили, что квалификация уголовного производства изменена на часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военных преступников, повлекшее гибель человека).

В "Укрзализныце" тоже подтвердили информацию о погибшем.