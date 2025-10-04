У Шостці загинув чоловік внаслідок удару РФ по вокзалу

Росіяни вдень 4 жовтня здійснили подвійний удар по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Наразі відомо, що окрім постраждалих є жертва.
Головні тези:
- У Шостці сталася трагедія: 71-річний чоловік загинув внаслідок удару РФ по залізничному вокзалу.
- Ворожий безпілотник влучив у вагон потягу, що призвело до смерті громадянина.
- Прокуратура кваліфікує подію як вчинення воєнних злочинців, що призвело до загибелі людини.
Атака дронів РФ: 71-річний чоловік загинув у потягу в Шостці
Паралельно у ДСНС теж підтвердили, що внаслідок удару "Шахедом" загинула людина.
У прокуратурі зазначили, що кваліфікацію кримінального провадження змінено на частину 2 статі 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнних злочинців, що спричинило загибель людини).
В "Укрзалізниці" теж підтвердили інформацію про загиблого.
