У Шостці загинув чоловік внаслідок удару РФ по вокзалу

Росіяни вдень 4 жовтня здійснили подвійний удар по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Наразі відомо, що окрім постраждалих є жертва.

Атака дронів РФ: 71-річний чоловік загинув у потягу в Шостці

У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка, — йдеться у повідомленні прокуратури. Поширити

Паралельно у ДСНС теж підтвердили, що внаслідок удару "Шахедом" загинула людина.

У прокуратурі зазначили, що кваліфікацію кримінального провадження змінено на частину 2 статі 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнних злочинців, що спричинило загибель людини).

В "Укрзалізниці" теж підтвердили інформацію про загиблого.