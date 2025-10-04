У Шостці загинув чоловік внаслідок удару РФ по вокзалу
Категорія
Україна
Дата публікації

У Шостці загинув чоловік внаслідок удару РФ по вокзалу

Сумська обласна прокуратура
Шостка
Read in English

Росіяни вдень 4 жовтня здійснили подвійний удар по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Наразі відомо, що окрім постраждалих є жертва.

Головні тези:

  • У Шостці сталася трагедія: 71-річний чоловік загинув внаслідок удару РФ по залізничному вокзалу.
  • Ворожий безпілотник влучив у вагон потягу, що призвело до смерті громадянина.
  • Прокуратура кваліфікує подію як вчинення воєнних злочинців, що призвело до загибелі людини.

Атака дронів РФ: 71-річний чоловік загинув у потягу в Шостці

У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Паралельно у ДСНС теж підтвердили, що внаслідок удару "Шахедом" загинула людина.

У прокуратурі зазначили, що кваліфікацію кримінального провадження змінено на частину 2 статі 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнних злочинців, що спричинило загибель людини).

В "Укрзалізниці" теж підтвердили інформацію про загиблого.

На жаль, маємо сумні новини зі Шостки. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, — написали в компанії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ убила подружжя з дітьми в Сумській області
Сумська ОВА
Росіяни вбили цілу родину на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакує енергооб'єкти у Шосткинській громаді Сумщини
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала залізничний вокзал на Сумщині — десятки постраждалих
Сумська ОВА
Росія знову атакує українські вокзали

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?