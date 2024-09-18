В США оценили вероятность начала войны с Китаем в Тихом океане

Как считает министр ВВС США Фрэнк Кендалл, война между Штатами и КНР в Тихом океане не неизбежна, но угроза ее начала постепенно растет.
Главные тезисы
- Растет вероятность начала войны между США и Китаем в Тихом океане.
- По словам Фрэнка Кендала, КНР увеличивает свой потенциал и повышает напряженность в регионе путем проведения масштабных военных учений.
- В США полагают, что Китай стал серьезной угрозой для многих стран.
В Тихом океане может начаться масштабная война
Фрэнк Кендалл обратил внимание на то, что потенциал Китая постоянно растет. Кроме того, КНР начала проводить все более масштабные военные учения.
Как отметил министр, они направлены на вторжение и блокаду Тайваня.
Нельзя также игнорировать немалые инвестиции Китая в военные организации, возможности и оперативные концепции, "специально направленные на препятствие способности США и их союзников расширить влияние в западной части Тихого океана".
В США полагают, что Китай уже стал серьезной угрозой
По словам американского министра, весь этот период времени он также наблюдает растущую обеспокоенность и тревогу других стран Индо-Тихоокеанского региона.
Все их очень беспокоят возможности и планы официального Пекина, который к тому же "продолжает наращивать свои ядерные силы и свою способность действовать в киберпространстве".
Чтобы предотвратить конфликт, мы должны быть готовы, — подытожил министр ВВС США.
Что важно понимать, власти Китая неоднократно публично давали понять, что планируют вторжение в Тайвань, однако когда это может произойти — до сих пор непонятно.
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