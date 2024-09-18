В США оценили вероятность начала войны с Китаем в Тихом океане

Как считает министр ВВС США Фрэнк Кендалл, война между Штатами и КНР в Тихом океане не неизбежна, но угроза ее начала постепенно растет.

В Тихом океане может начаться масштабная война

Я не говорю, что война в Тихом океане неизбежна. Это не так. Но я говорю, что вероятность растет и будет расти, — предупредил американский министр. Поделиться

Фрэнк Кендалл обратил внимание на то, что потенциал Китая постоянно растет. Кроме того, КНР начала проводить все более масштабные военные учения.

Как отметил министр, они направлены на вторжение и блокаду Тайваня.

Нельзя также игнорировать немалые инвестиции Китая в военные организации, возможности и оперативные концепции, "специально направленные на препятствие способности США и их союзников расширить влияние в западной части Тихого океана".

В США полагают, что Китай уже стал серьезной угрозой

Я внимательно наблюдал за эволюцией (китайской — ред.) армии в течение 15 лет. Китай не представляет угрозы в будущем; Китай представляет угрозу сегодня, — подчеркнул Фрэнк Кендалл. Поделиться

По словам американского министра, весь этот период времени он также наблюдает растущую обеспокоенность и тревогу других стран Индо-Тихоокеанского региона.

Все их очень беспокоят возможности и планы официального Пекина, который к тому же "продолжает наращивать свои ядерные силы и свою способность действовать в киберпространстве".

Чтобы предотвратить конфликт, мы должны быть готовы, — подытожил министр ВВС США.