У США оцінили ймовірність початку війни з Китаєм у Тихому океані
Категорія
Світ
Дата публікації

У США оцінили ймовірність початку війни з Китаєм у Тихому океані

флот США
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Джерело:  Business Insider

Як вважає міністр ВПС США Френк Кендалл, війна між Штатами та КНР у Тихому океані не є неминучою, але загроза її початку поступово зростає.

Головні тези:

  • Зростає мовірність початку війни між США та Китаєм у Тихому океані.
  • За словами Френка Кендалла, КНР збільшує свій потенціал і підвищує напруженість у регіоні шляхом проведення масштабних військових навчань.
  • У США вважають, що Китай став серйозною загрозою для багатьох країн.

У Тихому океані може початися масштабна війна

Я не кажу, що війна в Тихому океані є неминучою. Це не так. Але я кажу, що ймовірність зростає і зростатиме, — попередив американський міністр.

Френк Кендалл звернув увагу на те, що потенціал Китаю постійно зростає. Окрім того, КНР почала проводити дедалі масштабніші військові навчання.

Як зазначив міністр, вони спрямовані на вторгнення та блокаду Тайваню.

Не можна також ігнорувати чималі інвестиції Китаю у військові організації, можливості та оперативні концепції, які, "спеціально спрямовані на перешкоду спроможності США та їхніх союзників розширити вплив у західній частині Тихого океану".

У США вважають, що Китай уже став серйозною загрозою

Я уважно спостерігав за еволюцією (китайської — ред.) армії протягом 15 років. Китай не є загрозою в майбутньому; Китай є загрозою сьогодні, — наголосив Френк Кендалл.

За словами американського міністра, увесь цей період часу він також спостерігає зростаюче занепокоєння та тривогу інших країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Усіх їх дуже непокоять можливості та плани офіційного Пекіна, який до того ж "продовжує нарощувати свої ядерні сили та свою здатність діяти в кіберпросторі".

Щоб запобігти конфлікту, ми повинні бути готові, — підсумував міністр ВПС США.

Що важливо розуміти, влада Китаю неодноразово публічно давала зрозуміти, що планує вторгнення в Тайвань, однак коли це може статися — досі незрозуміло.

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