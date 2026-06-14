В США стартовало производство бронемашин MSFV для Украины

В американском штате Луизиана уже началось производство 65 мобильных ударных машин MSFV (Mobile Strike Force Vehicle). В 2028 году всю эту технику получат Силы обороны Украины.
Главные тезисы
- Бойцы ВСУ получат не только огневые машины, но и запасные части, специнструменты и испытательное оборудование.
- MSFV – это усовершенствованный вариант бронемашины M1117 Guardian.
Бронемашины MSFV для Украины — что о них известно
Об официальном старте производства сообщила американская оборонная компания Textron Systems.
Этот процесс начался в рамках инициативы содействия безопасности Украины со стороны США.
Согласно подсчетам экспертов, это контракт стоимостью 163,4 миллиона долларов. Его намерены полностью реализовать не позднее ноября 2028 года.
Что важно понимать, MSFV — это улучшенный вариант бронемашины M1117 Guardian, которую ВСУ ранее уже получали от Штатов.
По словам разработчиков, в новой модификации они значительно усилили защиту, а также продлили корпус.
Более того, указано, что MSFV оснастили дизельным двигателем Cummins QSL 365, соединенным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison 3500SP.
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