В США стартовало производство бронемашин MSFV для Украины
Категория
Технологии
Дата публикации

В США стартовало производство бронемашин MSFV для Украины

Бронемашины MSFV для Украины — что о них известно
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Источник:  online.ua

В американском штате Луизиана уже началось производство 65 мобильных ударных машин MSFV (Mobile Strike Force Vehicle). В 2028 году всю эту технику получат Силы обороны Украины.

Главные тезисы

  • Бойцы ВСУ получат не только огневые машины, но и запасные части, специнструменты и испытательное оборудование.
  • MSFV – это усовершенствованный вариант бронемашины M1117 Guardian.

Бронемашины MSFV для Украины — что о них известно

Об официальном старте производства сообщила американская оборонная компания Textron Systems.

Этот процесс начался в рамках инициативы содействия безопасности Украины со стороны США.

Согласно подсчетам экспертов, это контракт стоимостью 163,4 миллиона долларов. Его намерены полностью реализовать не позднее ноября 2028 года.

Шестьдесят пять MSFV будут доставлены в Украину для поддержки ее оборонных сухопутных войск, обеспечивая улучшенную защиту и маневренность на поле боя. Восстановление активной производственной линии отражает месяцы подготовки, координации и готовности производства к выполнению производственных требований, — заявили представители компании Textron Systems.

Что важно понимать, MSFV — это улучшенный вариант бронемашины M1117 Guardian, которую ВСУ ранее уже получали от Штатов.

По словам разработчиков, в новой модификации они значительно усилили защиту, а также продлили корпус.

Более того, указано, что MSFV оснастили дизельным двигателем Cummins QSL 365, соединенным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison 3500SP.

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