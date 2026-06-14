У США стартувало виробництво бронемашин MSFV для України
Категорія
Технології
Дата публікації

У США стартувало виробництво бронемашин MSFV для України

Бронемашини MSFV для України - що про них відомо
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Джерело:  online.ua

В американському штаті Луїзіана вже розпочалося виробництво 65 мобільних ударних машин MSFV (Mobile Strike Force Vehicle). У 2028 році усю цю техніку отримають Сили оборони України.

Головні тези:

  • Бійці ЗСУ отримають не лише вогневі машини, а й також запасні частини, спецінструменти та випробувальне обладнання.
  • MSFV – це вдосконалений варіант бронемашини M1117 Guardian.

Бронемашини MSFV для України — що про них відомо

Про офіційний старт виробництва повідомила американська оборонна компанія Textron Systems.

Цей процес розпочався у межах Ініціативи сприяння безпеці України з боку США.

Згідно з підрахунками експертів, це контракт вартістю 163,4 мільйони доларів. Його мають намір повністю реалізувати не пізніше листопада 2028 року.

Шістдесят п'ять MSFV будуть доставлені до України для підтримки її оборонних сухопутних військ, забезпечуючи покращений захист та маневреність на полі бою. Відновлення активної виробничої лінії відображає місяці підготовки, координації та готовності виробництва до виконання виробничих вимог, — заявили представники компанії Textron Systems.

Що важливо розуміти, MSFV — це покращений варіант бронемашини M1117 Guardian, що їх ЗСУ раніше вже отримували від Штатів.

За словами розробників, у новій модифікації вони суттєво посилили захист, а також подовжили корпус.

Ба більше, вказано, що MSFV оснастили дизельним двигуном Cummins QSL 365, поєднаним із шестиступінчастою автоматичною коробкою передач Allison 3500SP.

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