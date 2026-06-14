У США стартувало виробництво бронемашин MSFV для України

В американському штаті Луїзіана вже розпочалося виробництво 65 мобільних ударних машин MSFV (Mobile Strike Force Vehicle). У 2028 році усю цю техніку отримають Сили оборони України.
Головні тези:
- Бійці ЗСУ отримають не лише вогневі машини, а й також запасні частини, спецінструменти та випробувальне обладнання.
- MSFV – це вдосконалений варіант бронемашини M1117 Guardian.
Бронемашини MSFV для України — що про них відомо
Про офіційний старт виробництва повідомила американська оборонна компанія Textron Systems.
Цей процес розпочався у межах Ініціативи сприяння безпеці України з боку США.
Згідно з підрахунками експертів, це контракт вартістю 163,4 мільйони доларів. Його мають намір повністю реалізувати не пізніше листопада 2028 року.
Що важливо розуміти, MSFV — це покращений варіант бронемашини M1117 Guardian, що їх ЗСУ раніше вже отримували від Штатів.
За словами розробників, у новій модифікації вони суттєво посилили захист, а також подовжили корпус.
Ба більше, вказано, що MSFV оснастили дизельним двигуном Cummins QSL 365, поєднаним із шестиступінчастою автоматичною коробкою передач Allison 3500SP.
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