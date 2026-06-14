У США стартувало виробництво бронемашин MSFV для України

В американському штаті Луїзіана вже розпочалося виробництво 65 мобільних ударних машин MSFV (Mobile Strike Force Vehicle). У 2028 році усю цю техніку отримають Сили оборони України.

Бронемашини MSFV для України — що про них відомо

Про офіційний старт виробництва повідомила американська оборонна компанія Textron Systems.

Цей процес розпочався у межах Ініціативи сприяння безпеці України з боку США.

Згідно з підрахунками експертів, це контракт вартістю 163,4 мільйони доларів. Його мають намір повністю реалізувати не пізніше листопада 2028 року.

Шістдесят п'ять MSFV будуть доставлені до України для підтримки її оборонних сухопутних військ, забезпечуючи покращений захист та маневреність на полі бою. Відновлення активної виробничої лінії відображає місяці підготовки, координації та готовності виробництва до виконання виробничих вимог, — заявили представники компанії Textron Systems. Поширити

Що важливо розуміти, MSFV — це покращений варіант бронемашини M1117 Guardian, що їх ЗСУ раніше вже отримували від Штатів.

За словами розробників, у новій модифікації вони суттєво посилили захист, а також подовжили корпус.