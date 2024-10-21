В США умер турецкий оппозиционер Гюлен— что о нем известно

В США скончался турецкий оппозиционер, основатель общественного движения "Хизмет" Фетхуллах Гюлен. Он скончался на 83 году жизни.

Что известно о смерти Фетхуллаха Гюлена

Как отмечают СМИ, здоровье Фетхуллаха Гюлена значительно ухудшилось за последние месяцы. Кроме диабета и почечной недостаточности, у него развилась деменция.

Известно, что он перенес операцию на сердце и множество оперативных вмешательств в связи с диабетом и другими болезнями.

Источники сообщают, что его состояние осложнилось из-за внутренних конфликтов в организации, в частности борьбу за контроль над финансовыми ресурсами между европейскими и американскими членами.

Кто такой Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен был турецким религиозным и общественным деятелем, бывшим исламским проповедником и публицистом. В 1999 году он уехал в США для лечения и с тех пор не возвращался в Турцию.

Гюлен считался одним из главных оппонентов президента Турции Реджепа Эрдогана. После попытки государственного переворота 2016 его и его движение обвинили в организации мятежа. Турецкие власти также утверждали, что сторонники Гюлена проникли в ключевые государственные учреждения, в том числе армию, полицию, судебную систему и министерства.

Произошедший в ночь на 16 июля 2016 года переворот сопровождался авианалетами на Стамбул и Анкару и выводом танков на улицы. В результате этих событий погиб 161 человек, еще 1 440 получили ранения.