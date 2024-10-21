В США умер турецкий оппозиционер Гюлен— что о нем известно

В США скончался турецкий оппозиционер, основатель общественного движения "Хизмет" Фетхуллах Гюлен. Он скончался на 83 году жизни.
Главные тезисы
- Фетхуллах Гюлен, основатель общественного движения “Хизмет”, скончался в США на 83 году жизни в результате осложнений от диабета и почечной недостаточности.
- Гюлен был одним из самых ярких оппонентов президента Турции Реджепа Эрдогана, его движение обвинили в организации государственного переворота в 2016 году.
- Турецкие власти утверждали, что сторонники Гюлена проникли в ключевые государственные учреждения, что привело к насильственным событиям с погибшими и ранеными.
- США предъявили требование ареста или выдачи Гюлена, однако просили предоставить доказательства его вины, подчеркивая необходимость соблюдения процессуальных норм.
Что известно о смерти Фетхуллаха Гюлена
Как отмечают СМИ, здоровье Фетхуллаха Гюлена значительно ухудшилось за последние месяцы. Кроме диабета и почечной недостаточности, у него развилась деменция.
Известно, что он перенес операцию на сердце и множество оперативных вмешательств в связи с диабетом и другими болезнями.
Источники сообщают, что его состояние осложнилось из-за внутренних конфликтов в организации, в частности борьбу за контроль над финансовыми ресурсами между европейскими и американскими членами.
Кто такой Фетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен был турецким религиозным и общественным деятелем, бывшим исламским проповедником и публицистом. В 1999 году он уехал в США для лечения и с тех пор не возвращался в Турцию.
Гюлен считался одним из главных оппонентов президента Турции Реджепа Эрдогана. После попытки государственного переворота 2016 его и его движение обвинили в организации мятежа. Турецкие власти также утверждали, что сторонники Гюлена проникли в ключевые государственные учреждения, в том числе армию, полицию, судебную систему и министерства.
Произошедший в ночь на 16 июля 2016 года переворот сопровождался авианалетами на Стамбул и Анкару и выводом танков на улицы. В результате этих событий погиб 161 человек, еще 1 440 получили ранения.
Эрдоган призвал США арестовать или выдать Гюлена. В то же время Вашингтон подчеркнул, что правительство Эрдогана должно предоставить доказательства вины Гюлена.
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