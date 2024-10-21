У США помер турецький опозиціонер Ґюлен — що про нього відомо
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У США помер турецький опозиціонер Ґюлен — що про нього відомо

У США помер турецький опозиціонер Ґюлен — що про нього відомо
Джерело:  Hurriyet

У США помер турецький опозиціонер, основоположник громадського руху "Хізмет" Фетхуллах Ґюлен. Він помер на 83 році життя.

Головні тези:

  • Фетхуллах Ґюлен був турецьким релігійним і громадським діячем, який проживав у США з 1999 року.
  • Він був визнаний одним із головних опонентів турецького президента Реджепа Ердогана.
  • Смерть Ґюлена відбулася на тлі погіршення його здоров'я, що призвело до внутрішніх конфліктів у руху “Хізмет”.
  • Після спроби державного перевороту 2016 року Ґюлена його рух звинувачували в організації заколоту та впливі на ключові державні установи Туреччини.
  • Попри заклики влади Ердогана арештувати чи видати Ґюлена, США вимагали представлення доказів провини перед вживанням заходів у зв'язку зі смертельними подіями під час перевороту.

Що відомо про смерть Фетхуллаха Ґюлена

Як зазначають ЗМІ, здоров'я Фетхуллаха Ґюлена значно погіршилося за останні місяці. Окрім діабету та ниркової недостатності, у нього розвинулася деменція.

Відомо, що він переніс операцію на серці та безліч оперативних втручань у зв'язку з цукровим діабетом та іншими хворобами.

Джерела повідомляють, що його стан ускладнився через внутрішні конфлікти в організації, зокрема боротьбу за контроль над фінансовими ресурсами між європейськими та американськими членами.

Хто такий Фетхуллах Ґюлен

Фетхуллах Ґюлен був турецьким релігійним і громадським діячем, колишнім ісламським проповідником і публіцистом. У 1999 році він виїхав до США для лікування і відтоді не повертався до Туреччини.

Ґюлен вважався одним із головних опонентів президента Туреччини Реджепа Ердогана. Після спроби державного перевороту 2016 року його та його рух звинуватили в організації заколоту. Турецька влада також стверджувала, що прихильники Ґюлена проникли в ключові державні установи, зокрема армію, поліцію, судову систему та міністерства.

Переворот, що відбувся в ніч на 16 липня 2016 року, супроводжувався авіанальотами на Стамбул і Анкару та виведенням танків на вулиці. Внаслідок цих подій загинула 161 людина, ще 1 440 отримали поранення.

Ердоган закликав США арештувати чи видати Ґюлена. Водночас Вашингтон наголосив, що уряд Ердогана має представити докази провини Ґюлена.

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