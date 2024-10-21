У США помер турецький опозиціонер Ґюлен — що про нього відомо

У США помер турецький опозиціонер, основоположник громадського руху "Хізмет" Фетхуллах Ґюлен. Він помер на 83 році життя.

Що відомо про смерть Фетхуллаха Ґюлена

Як зазначають ЗМІ, здоров'я Фетхуллаха Ґюлена значно погіршилося за останні місяці. Окрім діабету та ниркової недостатності, у нього розвинулася деменція.

Відомо, що він переніс операцію на серці та безліч оперативних втручань у зв'язку з цукровим діабетом та іншими хворобами.

Джерела повідомляють, що його стан ускладнився через внутрішні конфлікти в організації, зокрема боротьбу за контроль над фінансовими ресурсами між європейськими та американськими членами.

Хто такий Фетхуллах Ґюлен

Фетхуллах Ґюлен був турецьким релігійним і громадським діячем, колишнім ісламським проповідником і публіцистом. У 1999 році він виїхав до США для лікування і відтоді не повертався до Туреччини.

Ґюлен вважався одним із головних опонентів президента Туреччини Реджепа Ердогана. Після спроби державного перевороту 2016 року його та його рух звинуватили в організації заколоту. Турецька влада також стверджувала, що прихильники Ґюлена проникли в ключові державні установи, зокрема армію, поліцію, судову систему та міністерства.

Переворот, що відбувся в ніч на 16 липня 2016 року, супроводжувався авіанальотами на Стамбул і Анкару та виведенням танків на вулиці. Внаслідок цих подій загинула 161 людина, ще 1 440 отримали поранення.