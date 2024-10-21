У США помер турецький опозиціонер Ґюлен — що про нього відомо

У США помер турецький опозиціонер, основоположник громадського руху "Хізмет" Фетхуллах Ґюлен. Він помер на 83 році життя.
Головні тези:
- Фетхуллах Ґюлен був турецьким релігійним і громадським діячем, який проживав у США з 1999 року.
- Він був визнаний одним із головних опонентів турецького президента Реджепа Ердогана.
- Смерть Ґюлена відбулася на тлі погіршення його здоров'я, що призвело до внутрішніх конфліктів у руху “Хізмет”.
- Після спроби державного перевороту 2016 року Ґюлена його рух звинувачували в організації заколоту та впливі на ключові державні установи Туреччини.
- Попри заклики влади Ердогана арештувати чи видати Ґюлена, США вимагали представлення доказів провини перед вживанням заходів у зв'язку зі смертельними подіями під час перевороту.
Що відомо про смерть Фетхуллаха Ґюлена
Як зазначають ЗМІ, здоров'я Фетхуллаха Ґюлена значно погіршилося за останні місяці. Окрім діабету та ниркової недостатності, у нього розвинулася деменція.
Відомо, що він переніс операцію на серці та безліч оперативних втручань у зв'язку з цукровим діабетом та іншими хворобами.
Джерела повідомляють, що його стан ускладнився через внутрішні конфлікти в організації, зокрема боротьбу за контроль над фінансовими ресурсами між європейськими та американськими членами.
Хто такий Фетхуллах Ґюлен
Фетхуллах Ґюлен був турецьким релігійним і громадським діячем, колишнім ісламським проповідником і публіцистом. У 1999 році він виїхав до США для лікування і відтоді не повертався до Туреччини.
Ґюлен вважався одним із головних опонентів президента Туреччини Реджепа Ердогана. Після спроби державного перевороту 2016 року його та його рух звинуватили в організації заколоту. Турецька влада також стверджувала, що прихильники Ґюлена проникли в ключові державні установи, зокрема армію, поліцію, судову систему та міністерства.
Переворот, що відбувся в ніч на 16 липня 2016 року, супроводжувався авіанальотами на Стамбул і Анкару та виведенням танків на вулиці. Внаслідок цих подій загинула 161 людина, ще 1 440 отримали поранення.
Ердоган закликав США арештувати чи видати Ґюлена. Водночас Вашингтон наголосив, що уряд Ердогана має представити докази провини Ґюлена.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-