В Стамбуле завершился третий раунд переговоров Украины и России — подробности

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Как и на предыдущих встречах, украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров — теперь уже в должности секретаря СНБО, а российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

Украинская делегация встретилась с российской в Стамбуле

Накануне президент Зеленский назвал ключевые темы этой встречи: возвращение пленных и похищенных Россией детей, а также подготовка встречи лидеров, ведь, по его словам, результативные переговоры могут быть на уровне лидеров.

Кроме того, Украина будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня.

По результатам мероприятия стало известно, что Украина предложила провести встречу лидеров страны с участием Эрдогана и Трампа до конца августа. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности, ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Поделиться

Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

Российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле.

Это активное и продолжительное предложение, которое может начать действовать в любой момент. Если Путин завтра выйдет и скажет, я хочу встретиться с президентом Зеленским, президент Зеленский будет готов встретиться с ним завтра. Почему мы настаиваем на встрече лидеров? Потому что, очевидно, мы понимаем, что в России один человек, который принимает решение. И если мы хотим большое решение по прекращению огня и другие решения — нам нужен этот человек в комнате. Почему это так сложно встретиться и начать разговаривать? Я думаю, что это открытый вопрос и нужно его переадресовать Кремлю. Поделиться

Глава российской делегации Мединский заявил по результатам встречи следующее: