В Стамбуле завершился третий раунд переговоров Украины и России — подробности

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Как и на предыдущих встречах, украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров — теперь уже в должности секретаря СНБО, а российскую — помощник Путина Владимир Мединский.
Главные тезисы
- В рамках переговоров в Стамбуле Украина и Россия обсудили важные вопросы, включая возвращение пленных и похищенных детей, а также подготовку встречи лидеров.
- Украинская сторона настаивает на немедленном и полном прекращении огня, готовности к проведению встречи с Путиным и поддержке гуманитарных инициатив.
- Российская сторона подтвердила согласие на возвращение людей, находящихся в плену, и продолжает обмен военнопленными и телами погибших.
Украинская делегация встретилась с российской в Стамбуле
Накануне президент Зеленский назвал ключевые темы этой встречи: возвращение пленных и похищенных Россией детей, а также подготовка встречи лидеров, ведь, по его словам, результативные переговоры могут быть на уровне лидеров.
Кроме того, Украина будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня.
По результатам мероприятия стало известно, что Украина предложила провести встречу лидеров страны с участием Эрдогана и Трампа до конца августа. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.
Российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.
Президент Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле.
Глава российской делегации Мединский заявил по результатам встречи следующее:
РФ и Украина прямо сейчас завершают обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны.
Будет проведен обмен — около 1200 человек с обеих сторон.
Необходимо сначала обсудить соглашение об урегулировании, прежде чем лидеры РФ и Украины могли бы встретиться;
Позиции РФ и Украины относительно меморандумов сейчас далеки друг от друга;
РФ предлагает вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта
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