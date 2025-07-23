У Стамбулі завершився третій раунд перемовин України та Росії — подробиці

23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Як і на попередніх зустрічах, українську делегацію очолює Рустем Умєров — тепер вже на посаді секретаря РНБО — а російську — помічник Путіна Володимир Мединський.

Українська делегація зустрілася з російською у Стамбулі

Напередодні президент Зеленський назвав ключові теми цієї зустрічі: повернення полонених та викрадених Росією дітей, а також підготовка зустрічі лідерів, адже, за його словами, результативні перемовини можуть бути лише на рівні лідерів.

Окрім того, Україна наполягатиме на негайному та повному припиненню вогню.

За результатами заходу стало відомо, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів країні за участі Ердогана та Трампа до кінця серпня. Про це на пресконференції за підсумками переговорів заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Поширити

Також обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий після перемовин у Стамбулі.

Це активна і тривала пропозиція, яка може почати діяти в будь-який момент. Якщо Путін завтра вийде і скаже, я хочу зустрітися з президентом Зеленським, президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра. Чому ми наполягаємо на зустрічі лідерів? Бо, вочевидь, ми розуміємо, що в Росії – одна людина, яка ухвалює рішення. І якщо ми хочемо велике рішення щодо припинення вогню і інші рішення – нам потрібна ця людина в кімнаті. Чому це так складно зустрітися і почати розмовляти. Я думаю, що це відкрите питання і треба його переадресувати Кремлю. Поширити

Голова російської делегації Мединський заявив за результатами зустрічі наступне: