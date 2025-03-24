В Сумах пострадали более 70 человек в результате ракетного удара РФ

Число раненых в результате атаки России днем 24 марта по жилищному кварталу в Сумах достигло 75 человек, среди них 14 детей.
Главные тезисы
- Число раненых в Сумах в результате ракетного удара РФ достигло более 70 человек, включая 14 детей.
- В результате атаки поражены многоквартирные жилые дома и учебное заведение в городе.
- Газоснабжение отсутствует в восьми домах, а горячая вода и отопление прекращены в 18.
Ракетная атака РФ: в Сумах пострадало более 70 человек
Первоначально Сумская областная прокуратура сообщила, что ранены 65 горожан.
Отмечается, что в городе поврежден ряд многоквартирных жилых домов, учебное заведение.
Позже Сумской городской совет уточнил, что пострадавших уже 74.
По информации управления здравоохранения, в настоящее время известно о 74 пострадавших, среди которых 13 детей.
Как сообщили в отделе «Служба 15-80» департамента инфраструктуры города, газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление — в 18, холодная вода — в шести. Энергетики еще обобщают данные.
Спасатели работают над ликвидацией пожаров в нескольких локациях в Сумах. Эвакуировано 40 детей и 16 взрослых.
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