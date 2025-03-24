В Сумах пострадали более 70 человек в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумах пострадали более 70 человек в результате ракетного удара РФ

Сумская областная прокуратура
Сумы
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Число раненых в результате атаки России днем 24 марта по жилищному кварталу в Сумах достигло 75 человек, среди них 14 детей.

Главные тезисы

  • Число раненых в Сумах в результате ракетного удара РФ достигло более 70 человек, включая 14 детей.
  • В результате атаки поражены многоквартирные жилые дома и учебное заведение в городе.
  • Газоснабжение отсутствует в восьми домах, а горячая вода и отопление прекращены в 18.

Ракетная атака РФ: в Сумах пострадало более 70 человек

Первоначально Сумская областная прокуратура сообщила, что ранены 65 горожан.

По данным следствия, 24 марта 2025 около 14:00 врагом нанесен, по предварительным данным, ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу г. Сумы. В результате атаки окупантов по состоянию на 16:00 известно о 65 раненых, среди которых 14 детей.

Отмечается, что в городе поврежден ряд многоквартирных жилых домов, учебное заведение.

Позже Сумской городской совет уточнил, что пострадавших уже 74.

По информации управления здравоохранения, в настоящее время известно о 74 пострадавших, среди которых 13 детей.

Как сообщили в отделе «Служба 15-80» департамента инфраструктуры города, газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление — в 18, холодная вода — в шести. Энергетики еще обобщают данные.

Спасатели работают над ликвидацией пожаров в нескольких локациях в Сумах. Эвакуировано 40 детей и 16 взрослых.

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