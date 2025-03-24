У Сумах постраждало понад 70 людей внаслідок ракетного удару РФ

Кількість поранених унаслідок атаки Росії вдень 24 березня по житловому кварталу в Сумах сягнула 75 осіб, серед них 14 дітей.
Головні тези:
- У Сумах внаслідок ракетного удару РФ зазнано значних втрат, поранено понад 70 осіб, у тому числі 14 дітей.
- Під час атаки окупантів у м. Суми пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та навчальний заклад.
- Внаслідок ракетної атаки газопостачання відсутнє у восьми будинках, а гаряча вода та опалення припинено у 18.
Ракетна атака РФ: у Сумах постраждало понад 70 осіб
Спочатку Сумська обласна прокуратура повідомила, що поранено 65 містян.
Зазначається, що у місті пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад.
Пізніше Сумська міська рада уточнила, що постраждалих вже 74.
За інформацією управління охорони здоров'я, наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.
Як повідомили у відділі «Служба 15-80» департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення — у 18, холодна вода — у шести. Енергетики ще узагальнюють дані.
Рятувальники працюють над ліквідацією пожеж на декількох локаціях у Сумах. Евакуйовано 40 дітей та 16 дорослих.
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