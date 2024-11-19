Власти Швеции и Финляндии выпустили для граждан обновленные рекомендации на случай масштабной войны на фоне усиления НАТО оборонных мер.

В Швеции и Финляндии граждан уже готовят к вероятной войне

Ожидается, что миллионы буклетов будут распространены среди граждан этих стран с информацией, которая должна помочь подготовиться к последствиям возможных вооруженных конфликтов.

В частности, речь идет о перебоях со связью, вероятных отключениях электроэнергии и экстремальных погодных явлениях.

Флаг Швеции

Власти призывают граждан сделать запасы питьевой воды, средств личной гигиены, а также начинать выращивать продукты у себя дома.

В буклетах также есть советы для родителей, в частности по хранению подгузников, лекарств и детского питания.

Буклеты также содержат информацию об эвакуации, остановке кровотечения, борьбе с тревогой или о том, как говорить с детьми о кризисе и войне, а также как поддерживать особо уязвимые слои населения.

Что известно о подозрениях Финляндией в сторону России относительно гибридных атак

Германия и Финляндия начали совместное расследование повреждения подводного коммуникационного кабеля, соединяющего их территории. Инцидент вызывает серьезную озабоченность на фоне напряженных отношений с Россией.

Тот факт, что подобный случай вызывает подозрения в умышленном повреждении, свидетельствует о нестабильности нашего времени, — говорится в совместном заявлении глав МИД Финляндии и Германии Элины Валтонен и Анналены Бербок.

Министры также подчеркнули, что европейская безопасность сталкивается с угрозой не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак.

По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, повреждение двух подводных волоконно-оптических кабелей в Балтийском море вполне может быть актодиверсией.