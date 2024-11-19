Власти Швеции и Финляндии выпустили для граждан обновленные рекомендации на случай масштабной войны на фоне усиления НАТО оборонных мер.
Главные тезисы
- Власти Швеции и Финляндии выпустили обновленные рекомендации для граждан на случай возможной войны в свете усиления оборонных мер НАТО.
- Буклеты содержат советы по запасам воды, личной гигиены и выращиванию продуктов, а также информацию об эвакуации и борьбе с экстремальными ситуациями.
- Совместное расследование Германии и Финляндии по повреждению подводного кабеля вызывает серьезную озабоченность из-за подозрений в гибридных атаках со стороны России.
- Европейская безопасность сталкивается с угрозой не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак, подчеркнули главы МИД Финляндии и Германии.
- Власти Швеции и Финляндии готовят граждан к вероятным вооруженным конфликтам, распространяя миллионы буклетов с необходимой информацией.
В Швеции и Финляндии граждан уже готовят к вероятной войне
Ожидается, что миллионы буклетов будут распространены среди граждан этих стран с информацией, которая должна помочь подготовиться к последствиям возможных вооруженных конфликтов.
В частности, речь идет о перебоях со связью, вероятных отключениях электроэнергии и экстремальных погодных явлениях.
Власти призывают граждан сделать запасы питьевой воды, средств личной гигиены, а также начинать выращивать продукты у себя дома.
В буклетах также есть советы для родителей, в частности по хранению подгузников, лекарств и детского питания.
Буклеты также содержат информацию об эвакуации, остановке кровотечения, борьбе с тревогой или о том, как говорить с детьми о кризисе и войне, а также как поддерживать особо уязвимые слои населения.
Что известно о подозрениях Финляндией в сторону России относительно гибридных атак
Германия и Финляндия начали совместное расследование повреждения подводного коммуникационного кабеля, соединяющего их территории. Инцидент вызывает серьезную озабоченность на фоне напряженных отношений с Россией.
Тот факт, что подобный случай вызывает подозрения в умышленном повреждении, свидетельствует о нестабильности нашего времени, — говорится в совместном заявлении глав МИД Финляндии и Германии Элины Валтонен и Анналены Бербок.
Министры также подчеркнули, что европейская безопасность сталкивается с угрозой не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак.
По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, повреждение двух подводных волоконно-оптических кабелей в Балтийском море вполне может быть актодиверсией.
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