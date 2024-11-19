Влада у Швеції та Фінляндії випустила для громадян оновлені рекомендації на випадок масштабної війни на тлі посилення НАТО оборонних заходів.

У Швеції і Фінляндії громадян вже готують до ймовірної війни

Очікується, що мільйони буклетів будуть поширені серед громадян цих країн із інформацією, яка має допомогти підготуватись до наслідків йомовірних збройних конфліктів.

Зокрема, мова йде про перебої зі зв’язком, ймовірні відключення електроенергії та екстремальні погодні явища.

Прапор Швеції

Влада закликає громадян зробити запаси питної води, засобів особистої гігієни, а також починати вирощувати продукти у себе вдома.

У буклетах також є поради для батьків, зокрема щодо зберігання підгузків, ліків та дитячого харчування.

Буклети також містять інформацію щодо евакуації, зупинки кровотечі, боротьби з тривогою, або про те, як говорити з дітьми про кризу і війну, а також як підтримувати особливо вразливі верстви населення.

Що відомо про підозри Фінляндією у бік Росії стосовно гібридних атак

Німеччина і Фінляндія почали спільне розслідування пошкодження підводного комунікаційного кабелю, що з'єднує їхні території. Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією.

Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу, — йдеться у спільній заяві глав МЗС Фінляндії та Німеччини Еліни Валтонен та Анналени Бербок.

Міністри також наголосили, що європейська безпека стикається із загрозою не лише через війну в Україні, а й через гібридні атаки.

На думку глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пошкодження двох підводних волоконно-оптичних кабелів у Балтійському морі цілком може бути акто диверсії.