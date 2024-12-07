В Тбилиси неизвестные напали на съемочную группу оппозиционного канала — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Тбилиси неизвестные напали на съемочную группу оппозиционного канала — видео

Тбилиси
Читати українською
Источник:  Эхо Кавказа

Во время протестов в Грузии вечером 7 декабря на съемочную группу оппозиционного канала TV Pirveli совершили нападение люди в масках.

Главные тезисы

  • Нападение на съемочную группу TV Pirveli вызвало возмущение в обществе и требование реагирования власти.
  • Неизвестные люди в масках напали на журналистов и оператора канала в Тбилиси во время протестов.
  • Оператор телеканала получил ранение головы в результате нападения.

Неизвестные напали на журналистов в Тбилиси

Недалеко от здания парламента в Тбилиси напали на съемочную группу ТВ «Пирвели», когда журналист Мака Чихладзе и ее оператор снимали группы людей в черном, в балаклавах и без опознавательных знаков на одежде, которые нападают на участников акций протеста в темных переулках.

На съемочную группу TV Pirveli напали лица в масках в нескольких десятках метров от проспекта Руставели. У оператора отобрали камеру, говорится в сообщении.

В результате нападения оператор телеканала получил ранение головы.

Народный защитник Грузии Леван Йоселиани призвал "силы полиции немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на месте".

В последнее время, по информации, распространенной в СМИ и социальных сетях, в Тбилиси, в районе проспекта Руставели, люди в черной одежде нападают и применяют физическое насилие к гражданам и журналистам телеканала ТВ «Пирвели».

Народный защитник призывает силы полиции, мобилизованные в окрестностях Руставели, немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на месте.

По состоянию на 21:30 в Тбилиси продолжается многотысячный протест против действий властей.

Разгон антиправительственных протестов в Тбилиси: что известно

В МВД Грузии заявили, что по результатам разгона протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 7 декабря задержали 48 человек.

В ведомстве отметили, что задержанные лица обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

По информации СМИ, среди задержанных — журналист оппозиционного телеканала "Мтавари" Бека Коршиа.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против пророссийских политиков
Премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против пророссийских политиков
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Полиция избила и арестовала известного спортсмена на протестах в Грузии — видео
Зураб Датунашвили
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На протестах в Грузии задержали около 50 человек в течение ночи
Протесты в Грузии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?