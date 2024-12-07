В Тбилиси неизвестные напали на съемочную группу оппозиционного канала — видео

Во время протестов в Грузии вечером 7 декабря на съемочную группу оппозиционного канала TV Pirveli совершили нападение люди в масках.

Неизвестные напали на журналистов в Тбилиси

Недалеко от здания парламента в Тбилиси напали на съемочную группу ТВ «Пирвели», когда журналист Мака Чихладзе и ее оператор снимали группы людей в черном, в балаклавах и без опознавательных знаков на одежде, которые нападают на участников акций протеста в темных переулках.

На съемочную группу TV Pirveli напали лица в масках в нескольких десятках метров от проспекта Руставели. У оператора отобрали камеру, говорится в сообщении.

В результате нападения оператор телеканала получил ранение головы.

Народный защитник Грузии Леван Йоселиани призвал "силы полиции немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на месте".

В последнее время, по информации, распространенной в СМИ и социальных сетях, в Тбилиси, в районе проспекта Руставели, люди в черной одежде нападают и применяют физическое насилие к гражданам и журналистам телеканала ТВ «Пирвели». Поделиться

Народный защитник призывает силы полиции, мобилизованные в окрестностях Руставели, немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на месте.

По состоянию на 21:30 в Тбилиси продолжается многотысячный протест против действий властей.

Разгон антиправительственных протестов в Тбилиси: что известно

В МВД Грузии заявили, что по результатам разгона протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 7 декабря задержали 48 человек.

В ведомстве отметили, что задержанные лица обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

По информации СМИ, среди задержанных — журналист оппозиционного телеканала "Мтавари" Бека Коршиа.