В Тбилиси неизвестные напали на съемочную группу оппозиционного канала — видео

Во время протестов в Грузии вечером 7 декабря на съемочную группу оппозиционного канала TV Pirveli совершили нападение люди в масках.
Главные тезисы
- Нападение на съемочную группу TV Pirveli вызвало возмущение в обществе и требование реагирования власти.
- Неизвестные люди в масках напали на журналистов и оператора канала в Тбилиси во время протестов.
- Оператор телеканала получил ранение головы в результате нападения.
Неизвестные напали на журналистов в Тбилиси
Недалеко от здания парламента в Тбилиси напали на съемочную группу ТВ «Пирвели», когда журналист Мака Чихладзе и ее оператор снимали группы людей в черном, в балаклавах и без опознавательных знаков на одежде, которые нападают на участников акций протеста в темных переулках.
На съемочную группу TV Pirveli напали лица в масках в нескольких десятках метров от проспекта Руставели. У оператора отобрали камеру, говорится в сообщении.
В результате нападения оператор телеканала получил ранение головы.
Народный защитник Грузии Леван Йоселиани призвал "силы полиции немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на месте".
Народный защитник призывает силы полиции, мобилизованные в окрестностях Руставели, немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан на месте.
По состоянию на 21:30 в Тбилиси продолжается многотысячный протест против действий властей.
Разгон антиправительственных протестов в Тбилиси: что известно
В МВД Грузии заявили, что по результатам разгона протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 7 декабря задержали 48 человек.
В ведомстве отметили, что задержанные лица обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.
По информации СМИ, среди задержанных — журналист оппозиционного телеканала "Мтавари" Бека Коршиа.
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