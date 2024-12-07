У Тбілісі невідомі напали на знімальну групу опозиційного каналу — відео

Під час протестів у Грузії ввечері 7 грудня на знімальну групу опозиційного каналу TV Pirveli скоїли напад люди в масках. У оператора відібрали камеру.

Невідомі напали на журналістів у Тбілісі

Неподалік будівлі парламенту в Тбілісі напали на знімальну групу ТБ «Пірвелі», коли журналіст Мака Чіхладзе та її оператор знімали групи людей у ​​чорному, у балаклавах і без розпізнавальних знаків на одязі, які нападають на учасників акцій протесту у темних провулках.

На знімальну групу TV Pirveli напали особи в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі. У оператора відібрали камеру, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок нападу оператор телеканалу отримав поранення голови.

Народний захисник Грузії Леван Йоселіані закликав «сили поліції негайно відреагувати та забезпечити безпеку громадян на місці».

Протягом останньої години, за інформацією, поширеною у ЗМІ та соціальних мережах, у Тбілісі, в районі проспекту Руставелі, люди у чорному одязі нападають та застосовують фізичне насильство до громадян та журналістів телеканалу ТБ «Пірвелі». Поширити

Народний захисник закликає сили поліції, мобілізовані на околицях Руставелі, негайно відреагувати та забезпечити безпеку громадян на місці.

Станом на 21.30 у Тбілісі продовжується багатотисячний протест проти дій влади.

Розгон антиурядових протестів у Тбілісі: що відомо

У МВС Грузії заявили, що за результатами розгону протестної акції на проспекті Руставелі в Тбілісі у ніч проти 7 грудня затримали 48 осіб.

У відомстві зазначили, що затримані особи звинувачуються у “дрібному хуліганстві” та “непокорі поліції”.

За інформацією ЗМІ, серед затриманих — журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа.