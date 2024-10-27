В Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку — пострадали десятки человек
Категория
Мир
Дата публикации

В Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку — пострадали десятки человек

В Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку — пострадали десятки человек
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Источник:  The Times of Israel

В Израиле к северу от Тель-Авива грузовик въехал в людей на автобусной остановке. Пока известно о десятках пострадавших.

Главные тезисы

  • Утром 27 октября в Тель-Авиве произошел инцидент, когда грузовик въехал в автобусную остановку, пострадали десятки людей, четверо из них получили тяжелые травмы.
  • Полиция рассматривает таран грузовика как возможный теракт, что привело к задержанию водителя или его гибели во время операции.
  • Израиль начал атаку на Иран в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами. Были проведены точные удары по военным объектам Ирана.
  • В ответ на длительные атаки из Ирана, Израиль наносит удары, подчеркивая постоянные провокации со стороны иранского режима.
  • Иранские системы ПВО не смогли перехватить ракеты Израиля, а участие в атаке приняли более 100 истребителей BPC Израиля.

Что известно об инциденте в Тель-Авиве

Как отмечает издание, инцидент произошел утром 27 октября на перекрестке в районе Глилота в Тель-Авиве, куда оперативно прибыли многочисленные наряды полиции.

Согласно сообщению, во время столкновения на остановке находились многие люди. Предварительные данные свидетельствуют о 16 пострадавших, из которых четверо получили тяжелые травмы.

Фото — www.timesofisrael.com
Фото — www.timesofisrael.com

Полиция подозревает, что таран грузовика в Тель-Авиве был теракт. The Jerusalem Post сообщает о задержании водителя, в то время как другие СМИ отмечают, что он был убит во время задержания.

Отметим, что в районе Глилот расположены штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад" и несколько подразделений армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в том числе высокопрофильное подразделение радиотехнической разведки Unit 8200.

Израиль нанес удары по военным объектам Ирана

26 октября Израиль начал атаку на Иран в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами в начале октября.

В ответ на многомесячные непрерывные атаки режима в Иране на государство Израиль – сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране, – сообщили в ЦАХАЛ.

Там подчеркнули, что режим в Иране и его прокси в регионе постоянно атакуют Израиль с 7 октября — на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории.

В комментарии NBC News два высокопоставленных арабских чиновника сообщили, что первоначальный удар по Тегерану, вероятно, был нанесен по казармам или офису, а также по составу оружия.

Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, утверждает Sky News Arabia, ссылаясь на источник. Системы ПВО Ирана не смогли перехватить ни одну из запущенных ракет Израиля.

В атаке на Иран принимали участие более 100 истребителей BPC Израиля.

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