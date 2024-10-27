У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку — постраждали десятки людей

В Ізраїлі на півночі від Тель-Авіва вантажівка в'їхала в людей на автобусній зупинці. Наразі відомо про десятки постраждалих.
Головні тези:
- Внаслідок інциденту у Тель-Авіві десятки людей постраждали, включаючи четверо з важкими травмами.
- Поліція розглядає таран вантажівки як можливий теракт, затримавши водія, який, за деякими джерелами, був убитий під час затримання.
- Ізраїль розпочав атаку на Іран відповідь на масовану атаку балістичними ракетами. Армія оборони Ізраїлю проводить точні удари по військовим об'єктам Ірану.
- Атака Ізраїлю на Іран відбулася після безперервних атак з боку Ірану на Ізраїль. Системи ППО Ірану не змогли перехопити ракети Ізраїлю.
Що відомо про інцидент у Тель-Авіві
Як зазначає видання, інцидент стався вранці 27 жовтня на перехресті в районі Глілот у Тель-Авіві, куди оперативно прибули численні наряди поліції.
Згідно з повідомленням, під час зіткнення на зупинці перебувало багато людей. Попередні дані свідчать про 16 постраждалих, з яких четверо отримали важкі травми.
Поліція підозрює, що таран вантажівки у Тель-Авіві був терактом. The Jerusalem Post повідомляє про затримання водія, тоді як інші ЗМІ зазначають, що його було вбито під час затримання.
Зазначимо, що в районі Глілот розташовані штаб-квартира ізраїльської розвідувальної служби "Моссад" і кілька підрозділів армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), зокрема високопрофільний підрозділ радіотехнічної розвідки Unit 8200.
Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах Ірану
26 жовтня Ізраїль розпочав атаку на Іран у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами на початку жовтня.
Там підкреслили, що режим в Ірані та його проксі в регіоні невпинно атакують Ізраїль з 7 жовтня — на семи фронтах, включаючи прямі атаки з іранської території.
У коментарі NBC News двоє високопоставлених арабських чиновників повідомили, що початковий удар по Тегерану, імовірно, було завдано по казармам або офісу, а також по складу зброї.
Одним із місць в Ірані, атакованих Ізраїлем, була військова база для запуску балістичних ракет, стверджує Sky News Arabia, посилаючись на джерело. Системи ППО Ірану не змогли перехопити жодну із запущених ракет Ізраїлю.
В атаці на Іран брали участь понад 100 винищувачів BПC Ізраїлю.
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