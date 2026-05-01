В Тернополе возросло количество раненых в результате удара РФ

Атака российских шахедов в Тернополь привела к ранениям 12 горожан.

Около 17:30 было известно об 11 пострадавших.

6 человек находятся в больнице скорой помощи, 1 — в областной больнице. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и находятся дома.

Спасатели ликвидируют пожар на месте прилета.

Позже полиция сообщила, что количество раненых увеличилось до 12 человек.