У Тернополі зросла кількість поранених унаслідок удару РФ

Атака російських шахедів на Тернопіль призвела до поранень 12 містян.

Близько 17.30 було відомо про 11 постраждалих.

6 осіб перебувають у лікарні швидкої допомоги, 1 — в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають удома.

Рятувальники ліквідують пожежу на місці прильоту.

Пізніше поліція повідомила, що кількість поранених збільшилася до 12 осіб.