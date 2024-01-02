В Токио в аэропорту загорелся пассажирский самолет – видео

В аэропорту Ханеда в столице Японии Токио 2 января на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет авиакомпании Japan Airlines. Почти 400 находившихся на борту пассажиров и экипаж эвакуировали.

Что известно о пожаре в аэропорту в Токио

Как сообщает NHK, самолет A350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио.

На кадрах видно, как он двигается, а потом загорается большим огненным шаром. Japan Airlines сообщила, что после приземления самолет столкнулся с самолетом береговой охраны Японии.

Предварительно речь идет о самолете, прибывшем в аэропорт Ханеда из Нового аэропорта Титосе (New Chitose Airport) рейсом 516JAL.

NHK со ссылкой на авиакомпанию сообщает, что всех находившихся на борту людей — 367 пассажиров, еще 12 членов экипажа — эвакуировали.

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.



It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2024

Общественный вещатель Японии со ссылкой на Министерство земли и транспорта Японии сообщает, что пассажирский самолет, вероятно, столкнулся с самолетом береговой охраны, что и стало причиной пожара.

По данным японских СМИ, береговая охрана подтвердила факт столкновения своего самолета с пассажирским самолетом JAL. Предварительно на борту самолета береговой охраны находились шесть человек, капитану удалось спастись, остальные пятеро — сейчас числятся пропавшими без вести.

В Японии произошло более 100 землетрясений в течение 12 часов

В Японии за 12 часов было зафиксировано более 100 землетрясений магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов.

Отмечается, что преимущественно сейсмическая активность фиксировалась в районе города Ното в Исикаве, где утром 1 января произошло наиболее мощное землетрясение.

Отдельные землетрясения, необязательно связанные друг с другом, также фиксировались в разных частях Японии.

По имеющейся информации, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 4 человека.

Один из погибших - пожилой мужчина, на которого обрушилось здание.

Президент США Джо Байден уже объявил о готовности оказать помощь Японии в ликвидации последствий стихийного бедствия.