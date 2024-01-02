В Токио в аэропорту загорелся пассажирский самолет – видео

В аэропорту Ханеда в столице Японии Токио 2 января на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет авиакомпании Japan Airlines. Почти 400 находившихся на борту пассажиров и экипаж эвакуировали.
Что известно о пожаре в аэропорту в Токио
Как сообщает NHK, самолет A350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио.
На кадрах видно, как он двигается, а потом загорается большим огненным шаром. Japan Airlines сообщила, что после приземления самолет столкнулся с самолетом береговой охраны Японии.
Предварительно речь идет о самолете, прибывшем в аэропорт Ханеда из Нового аэропорта Титосе (New Chitose Airport) рейсом 516JAL.
NHK со ссылкой на авиакомпанию сообщает, что всех находившихся на борту людей — 367 пассажиров, еще 12 членов экипажа — эвакуировали.
Общественный вещатель Японии со ссылкой на Министерство земли и транспорта Японии сообщает, что пассажирский самолет, вероятно, столкнулся с самолетом береговой охраны, что и стало причиной пожара.
По данным японских СМИ, береговая охрана подтвердила факт столкновения своего самолета с пассажирским самолетом JAL. Предварительно на борту самолета береговой охраны находились шесть человек, капитану удалось спастись, остальные пятеро — сейчас числятся пропавшими без вести.
В Японии произошло более 100 землетрясений в течение 12 часов
В Японии за 12 часов было зафиксировано более 100 землетрясений магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов.
Отмечается, что преимущественно сейсмическая активность фиксировалась в районе города Ното в Исикаве, где утром 1 января произошло наиболее мощное землетрясение.
Отдельные землетрясения, необязательно связанные друг с другом, также фиксировались в разных частях Японии.
По имеющейся информации, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 4 человека.
Один из погибших - пожилой мужчина, на которого обрушилось здание.
Президент США Джо Байден уже объявил о готовности оказать помощь Японии в ликвидации последствий стихийного бедствия.
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