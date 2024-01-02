У Токіо в аеропорту загорівся пасажирський літак — відео
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У Токіо в аеропорту загорівся пасажирський літак — відео

Літак
Джерело:  NHK

В аеропорту Ханеда у столиці Японії Токіо 2 січня на злітно-посадковій смузі загорівся літак авіакомпанії Japan Airlines. Майже 400 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту, евакуювали.

Що відомо про пожежу в аеропорту в Токіо

Як повідомляє NHK, літак A350 виконував рейс з острова Хоккайдо до Міжнародного аеропорту Токіо.

На кадрах видно, як він рухається, а потім спалахує великою вогняною кулею. Japan Airlines повідомила, що після приземлення літак зіткнувся з літаком берегової охорони Японії.

Попередньо йдеться про літак, що прибув до аеропорту Ханеда з Нового аеропорту Тітосе (New Chitose Airport) рейсом 516JAL.

NHK із посиланням на авіакомпанію повідомляє, що усіх людей, що перебували на борту — 367 пасажирів, ще 12 членів екіпажу — евакуювали.

Суспільний мовник Японії із посиланням на Міністерство землі та транспорту Японії повідомляє, що пасажирський літак, ймовірно, зіткнувся з літаком берегової охорони, що і стало причиною пожежі.

За даними японських ЗМІ, берегова охорона підтвердила факт зіткнення свого літака з пасажирським літаком JAL. Попередньо на борту літака берегової охорони перебувало шестеро людей, капітану вдалося врятуватися, інші п'ятеро — наразі вважаються зниклими безвісти.

У Японії сталось більше 100 землетрусів протягом 12 годин

У Японії протягом 12 годин було зафіксовано більше 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів.

Зазначається, що переважно сейсмічна активність фіксувалась в районі міста Ното в Ісікаві, де вранці 1 січня стався найбільш потужний землетрус.

Окремі землетруси, необов’язково пов’язані один з одним, також фіксувались у різних частинах Японії.

За наявною інформацією, внаслідок землетрусів загинули щонайменше 4 людини.

Один із загиблих - літній чоловік, на якого обвалилася будівля.

Президент США Джо Байден вже оголосив про готовність надати допомогу Японії у ліквідації наслідків стихійного лиха.

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