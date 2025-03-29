В Турции сотни тысяч человек требуют освободить главного соперника Эрдогана — видео

29 марта в Стамбуле большое количество людей собралось на митинг с требованием освободить мэра города Экрема Имамоглу. Эту акцию протеста против действий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовала оппозиционная Республиканская народная партия (CHP).

Протесты в Турции продолжаются

Новая демонстрация проходит под лозунгом "Свободу Имамоглу" — она началась около 13:00.

Согласно подсчетам представителей СМИ, на данный момент к митингу присоединились сотни тысяч человек.

Несмотря на это, лидер CHP Озгюр Озель официально объявил о 2,2 миллиона человек, собравшихся на площади в центре Стамбула.

Во время акции протеста раздалась речь, произнесенная с помощью искусственного интеллекта, воспроизводившего голос Имамоглу.

Они могут попытаться остановить меня, но я верю в вас, — заявил ИИ голосом мэра Стамбула. Поделиться

На этом фоне Озель потребовал от Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы судебный процесс над Имамоглу транслировался в прямом эфире на государственном телеканале TRT, усиливая призывы к прозрачности.