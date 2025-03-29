В Турции сотни тысяч человек требуют освободить главного соперника Эрдогана — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Турции сотни тысяч человек требуют освободить главного соперника Эрдогана — видео

Протесты в Турции продолжаются
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Источник:  online.ua

29 марта в Стамбуле большое количество людей собралось на митинг с требованием освободить мэра города Экрема Имамоглу. Эту акцию протеста против действий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовала оппозиционная Республиканская народная партия (CHP).

Главные тезисы

  • Оппозиция требует от власти транслировать судебный процесс над Имамоглу в прямом эфире.
  • Протесты являются реакцией на произвол президента Турции и его команды.

Протесты в Турции продолжаются

Новая демонстрация проходит под лозунгом "Свободу Имамоглу" — она началась около 13:00.

Согласно подсчетам представителей СМИ, на данный момент к митингу присоединились сотни тысяч человек.

Несмотря на это, лидер CHP Озгюр Озель официально объявил о 2,2 миллиона человек, собравшихся на площади в центре Стамбула.

Во время акции протеста раздалась речь, произнесенная с помощью искусственного интеллекта, воспроизводившего голос Имамоглу.

Они могут попытаться остановить меня, но я верю в вас, — заявил ИИ голосом мэра Стамбула.

На этом фоне Озель потребовал от Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы судебный процесс над Имамоглу транслировался в прямом эфире на государственном телеканале TRT, усиливая призывы к прозрачности.

Напомним, турецкие правоохранители задержали по одному из уголовных дел мэра Стамбула Экрема Имамоглу, представляющего оппозиционную Республиканскую народную партию, позже его заключили под стражу.

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