В Турции сотни тысяч человек требуют освободить главного соперника Эрдогана — видео

29 марта в Стамбуле большое количество людей собралось на митинг с требованием освободить мэра города Экрема Имамоглу. Эту акцию протеста против действий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовала оппозиционная Республиканская народная партия (CHP).
Главные тезисы
- Оппозиция требует от власти транслировать судебный процесс над Имамоглу в прямом эфире.
- Протесты являются реакцией на произвол президента Турции и его команды.
Протесты в Турции продолжаются
Новая демонстрация проходит под лозунгом "Свободу Имамоглу" — она началась около 13:00.
Согласно подсчетам представителей СМИ, на данный момент к митингу присоединились сотни тысяч человек.
Несмотря на это, лидер CHP Озгюр Озель официально объявил о 2,2 миллиона человек, собравшихся на площади в центре Стамбула.
Во время акции протеста раздалась речь, произнесенная с помощью искусственного интеллекта, воспроизводившего голос Имамоглу.
На этом фоне Озель потребовал от Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы судебный процесс над Имамоглу транслировался в прямом эфире на государственном телеканале TRT, усиливая призывы к прозрачности.
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