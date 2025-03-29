У Туреччині сотні тисяч людей вимагають звільнити головного суперника Ердогана — відео

29 березня у Стамбулі велика кількість людей зібралася на мітинг з вимогою звільнити мера міста Екрема Імамоглу. Цю акцію протесту проти дій турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана організувала опозиційна Республіканська народна партія (CHP).
Головні тези:
- Опозиція вимагає від влади транслювати судовий процес над Імамоглу в прямому етері.
- Протести є реакцією на свавілля президента Туреччини і його команди.
Протести в Туреччині тривають
Нова демонстрація відбувається під гаслом "Свободу Імамоглу" — вона розпочалася близько 13:00.
Згідно з підрахунками представників ЗМІ, на даний момент до мітингу доєдналися сотні тисяч людей.
Попри це, лідер CHP Озгюр Озель офіційно оголосив про 2,2 мільйона людей, які зібрались на площі в центрі Стамбула.
Під час акції протесту пролунала промова, виголошена за допомогою штучного інтелекту, що відтворював голос Імамоглу.
На цьому тлі Озель зажадав від Реджепа Таїпа Ердогана, щоб судовий процес над Імамоглу транслювався в прямому етері на державному телеканалі TRT, посилюючи заклики до прозорості.
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