У Туреччині сотні тисяч людей вимагають звільнити головного суперника Ердогана — відео

29 березня у Стамбулі велика кількість людей зібралася на мітинг з вимогою звільнити мера міста Екрема Імамоглу. Цю акцію протесту проти дій турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана організувала опозиційна Республіканська народна партія (CHP).

Протести в Туреччині тривають

Нова демонстрація відбувається під гаслом "Свободу Імамоглу" — вона розпочалася близько 13:00.

Згідно з підрахунками представників ЗМІ, на даний момент до мітингу доєдналися сотні тисяч людей.

Попри це, лідер CHP Озгюр Озель офіційно оголосив про 2,2 мільйона людей, які зібрались на площі в центрі Стамбула.

Під час акції протесту пролунала промова, виголошена за допомогою штучного інтелекту, що відтворював голос Імамоглу.

Вони можуть спробувати зупинити мене, але я вірю у вас, — заявив ШІ голосом мера Стамбула. Поширити

На цьому тлі Озель зажадав від Реджепа Таїпа Ердогана, щоб судовий процес над Імамоглу транслювався в прямому етері на державному телеканалі TRT, посилюючи заклики до прозорості.