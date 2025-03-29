У Туреччині сотні тисяч людей вимагають звільнити головного суперника Ердогана — відео
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У Туреччині сотні тисяч людей вимагають звільнити головного суперника Ердогана — відео

Протести в Туреччині тривають
Джерело:  online.ua

29 березня у Стамбулі велика кількість людей зібралася на мітинг з вимогою звільнити мера міста Екрема Імамоглу. Цю акцію протесту проти дій турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана організувала опозиційна Республіканська народна партія (CHP).

Головні тези:

  • Опозиція вимагає від влади транслювати судовий процес над Імамоглу в прямому етері.
  • Протести є реакцією на свавілля президента Туреччини і його команди.

Протести в Туреччині тривають

Нова демонстрація відбувається під гаслом "Свободу Імамоглу" — вона розпочалася близько 13:00.

Згідно з підрахунками представників ЗМІ, на даний момент до мітингу доєдналися сотні тисяч людей.

Попри це, лідер CHP Озгюр Озель офіційно оголосив про 2,2 мільйона людей, які зібрались на площі в центрі Стамбула.

Під час акції протесту пролунала промова, виголошена за допомогою штучного інтелекту, що відтворював голос Імамоглу.

Вони можуть спробувати зупинити мене, але я вірю у вас, — заявив ШІ голосом мера Стамбула.

На цьому тлі Озель зажадав від Реджепа Таїпа Ердогана, щоб судовий процес над Імамоглу транслювався в прямому етері на державному телеканалі TRT, посилюючи заклики до прозорості.

Нагадаємо, турецькі правоохоронці затримали за однією з кримінальних справ мера Стамбула Екрема Імамоглу, який представляє опозиційну Республіканську народну партію, пізніше його взяли під варту.

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