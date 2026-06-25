В Уфе раздаются взрывы и вспыхнули пожары на НПЗ — видео

В российском городе Уфа (республика Башкортостан) раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающих заводов. В небо взвивается черный дым.
Главные тезисы
- Серия взрывов и пожаров на нефтеперерабатывающих заводах в Уфе вызвала панику среди жителей города.
- Возможная связь атак беспилотников на НПЗ с серией взрывов в Уфе требует дальнейшего расследования.
Новая "бавовна" на НПЗ Уфы
По предварительной информации, первые взрывы в Уфе прогремели около 9:30 по киевскому времени. Местные жители говорят, что целью атаки беспилотников стал НПЗ.
Exilenova+ утверждает, что под удар могли попасть два из трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе.
Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины.
Пока подтверждения этой информации нет, однако есть видео пожаров на местных НПЗ.
Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.
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