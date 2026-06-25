В Уфі лунають вибухи та спалахнули пожежі на НПЗ — відео

У російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа районі в районі нафтопереробних заводів. У небо здіймається чорний дим.
Головні тези:
- У Уфі пролунали вибухи та спалахнула пожежа на НПЗ, що викликало паніку серед місцевих жителів.
- Серія вибухів може бути пов'язана з атаками безпілотників на нафтопереробний завод.
Нова “бавовна” на НПЗ Уфи
За попередньою інформацією, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом. Місцеві жителі кажуть, що ціллю атаки безпілотників став НПЗ.
Exilenova+ стверджує, що під удар могли потрапити два з трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі.
Два з трьох НПЗ, які є в Уфі, було уражено Силами оборони України.
Наразі підтвердження цієї інформації немає, проте є відео пожеж на місцевих НПЗ.
Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і ключових центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.
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