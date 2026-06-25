В Уфі лунають вибухи та спалахнули пожежі на НПЗ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

В Уфі лунають вибухи та спалахнули пожежі на НПЗ — відео

Уфа
Джерело:  online.ua

У російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа районі в районі нафтопереробних заводів. У небо здіймається чорний дим.

Головні тези:

  • У Уфі пролунали вибухи та спалахнула пожежа на НПЗ, що викликало паніку серед місцевих жителів.
  • Серія вибухів може бути пов'язана з атаками безпілотників на нафтопереробний завод.

Нова “бавовна” на НПЗ Уфи

За попередньою інформацією, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом. Місцеві жителі кажуть, що ціллю атаки безпілотників став НПЗ.

Exilenova+ стверджує, що під удар могли потрапити два з трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі.

Два з трьох НПЗ, які є в Уфі, було уражено Силами оборони України.

Наразі підтвердження цієї інформації немає, проте є відео пожеж на місцевих НПЗ.

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і ключових центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони подолали 2 тис км для ураження НПЗ у Тюмені — відео
“Бавовна” в Тюмені 20 червня - перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Московський НПЗ припинив переробку нафти після атаки українських дронів
Генштаб ЗСУ
НПЗ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони зупинили Московський НПЗ до 2027 року — думка експертів
НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?