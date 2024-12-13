В Украине будут производиться штурмовые винтовки по стандартам НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине будут производиться штурмовые винтовки по стандартам НАТО

Штурмовая винтовка
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Источник:  Укроборонпром

На одном из предприятий АО «Украинская оборонная промышленность» начали собирать винтовки стандарта НАТО по лицензии «Европейская zbrojovka».

Главные тезисы

  • На предприятии АО «Украинская оборонная промышленность» началась лицензионная сборка винтовок BREN-2 стандарта НАТО.
  • Полученная лицензия от чешской компании добавит Вооруженным Силам Украины высококачественное огнестрельное оружие.
  • Партнерство с Чехией станет важным шагом по интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в промышленные цепи стран НАТО.

В Украине начали производство штурмовых винтовок по стандартам НАТО

В ноябре 2024 года на одном из предприятий Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» началась лицензионная сборка винтовок BREN-2. Это практическое продолжение сотрудничества с «Черная zbrojovka» — дочерней компанией Colt CZ (Чехия).

Отмечается, что соглашение с партнерами предусматривает локализацию составления. В дальнейшем на Украине будет налажено полное производство штурмовых винтовок стандарта НАТО.

По словам генерального директора Укроборонпрома Олега Гуляка, партнерство с чешской компанией является еще одним шагом по интеграции отечественного оборонно-промышленного комплекса в промышленные цепи стран НАТО.

Укроборонпром получит чешскую лицензию на производство винтовок

Компания «Украинская оборонная промышленность» (УОП) получит лицензию от «Европейская zbrojovka as» на изготовление стрелкового оружия.

Об этом сообщила пресс-служба УОП в феврале 2024 года.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о намерениях с чешской компанией Česká zbrojovka as, дочерней компанией Colt CZ Group SE, подписав договор о передаче лицензии. Это позволит производить винтовки стандарта НАТО, в частности модель CZ BREN 2, в Украине и оснастить ВСУ проверенным, высококачественным стандартным огнестрельным оружием, которое усилит их оперативные возможности.

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