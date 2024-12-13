В Украине будут производиться штурмовые винтовки по стандартам НАТО

На одном из предприятий АО «Украинская оборонная промышленность» начали собирать винтовки стандарта НАТО по лицензии «Европейская zbrojovka».
Главные тезисы
- На предприятии АО «Украинская оборонная промышленность» началась лицензионная сборка винтовок BREN-2 стандарта НАТО.
- Полученная лицензия от чешской компании добавит Вооруженным Силам Украины высококачественное огнестрельное оружие.
- Партнерство с Чехией станет важным шагом по интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в промышленные цепи стран НАТО.
В Украине начали производство штурмовых винтовок по стандартам НАТО
В ноябре 2024 года на одном из предприятий Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» началась лицензионная сборка винтовок BREN-2. Это практическое продолжение сотрудничества с «Черная zbrojovka» — дочерней компанией Colt CZ (Чехия).
Отмечается, что соглашение с партнерами предусматривает локализацию составления. В дальнейшем на Украине будет налажено полное производство штурмовых винтовок стандарта НАТО.
Укроборонпром получит чешскую лицензию на производство винтовок
Компания «Украинская оборонная промышленность» (УОП) получит лицензию от «Европейская zbrojovka as» на изготовление стрелкового оружия.
Об этом сообщила пресс-служба УОП в феврале 2024 года.
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о намерениях с чешской компанией Česká zbrojovka as, дочерней компанией Colt CZ Group SE, подписав договор о передаче лицензии. Это позволит производить винтовки стандарта НАТО, в частности модель CZ BREN 2, в Украине и оснастить ВСУ проверенным, высококачественным стандартным огнестрельным оружием, которое усилит их оперативные возможности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-