В Украине будут производиться штурмовые винтовки по стандартам НАТО

На одном из предприятий АО «Украинская оборонная промышленность» начали собирать винтовки стандарта НАТО по лицензии «Европейская zbrojovka».

В Украине начали производство штурмовых винтовок по стандартам НАТО

В ноябре 2024 года на одном из предприятий Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» началась лицензионная сборка винтовок BREN-2. Это практическое продолжение сотрудничества с «Черная zbrojovka» — дочерней компанией Colt CZ (Чехия).

Отмечается, что соглашение с партнерами предусматривает локализацию составления. В дальнейшем на Украине будет налажено полное производство штурмовых винтовок стандарта НАТО.

По словам генерального директора Укроборонпрома Олега Гуляка, партнерство с чешской компанией является еще одним шагом по интеграции отечественного оборонно-промышленного комплекса в промышленные цепи стран НАТО. Поделиться

Укроборонпром получит чешскую лицензию на производство винтовок

Компания «Украинская оборонная промышленность» (УОП) получит лицензию от «Европейская zbrojovka as» на изготовление стрелкового оружия.

Об этом сообщила пресс-служба УОП в феврале 2024 года.