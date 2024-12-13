В Україні вироблятимуть штурмові гвинтівки за стандартами НАТО

На одному із підприємств АТ «Українська оборонна промисловість» почали збирати гвинтівки стандарту НАТО за ліцензією Česká zbrojovka.

В Україні почали виробництво штурмових гвинтівок за стандартами НАТО

У листопаді 2024 року на одному з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» розпочалося ліцензійне складання гвинтівок BREN-2. Це практичне продовження співпраці з Česká zbrojovka — дочірньою компанією Colt CZ (Чеська Республіка).

Зазначається, що наразі угода з партнерами передбачає локалізацію складання. Надалі в Україні буде налагоджене повне виробництво штурмових гвинтівок стандарту НАТО.

За словами генерального директора Укроборонпрому Олега Гуляка, партнерство з чеською компанією є ще одним кроком до інтеграції вітчизняного оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО. Поширити

Укроборонпром отримає чеську ліцензію на виробництво гвинтівок

Компанія «Українська оборонна промисловість» (УОП) отримає ліцензію від Česká zbrojovka a.s. на виготовлення стрілецької зброї.

Про це повідомила пресслужба УОП у лютому 2024 року.