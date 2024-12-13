В Україні вироблятимуть штурмові гвинтівки за стандартами НАТО

На одному із підприємств АТ «Українська оборонна промисловість» почали збирати гвинтівки стандарту НАТО за ліцензією Česká zbrojovka.
Головні тези:
- Українська оборонна промисловість розпочала ліцензійне виробництво штурмових гвинтівок стандарту НАТО.
- Співпраця з Česká zbrojovka дозволить налагодити повне виробництво в Україні.
- Отримана ліцензія від чеської компанії додасть Збройним Силам України високоякісну вогнепальну зброю.
В Україні почали виробництво штурмових гвинтівок за стандартами НАТО
У листопаді 2024 року на одному з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» розпочалося ліцензійне складання гвинтівок BREN-2. Це практичне продовження співпраці з Česká zbrojovka — дочірньою компанією Colt CZ (Чеська Республіка).
Зазначається, що наразі угода з партнерами передбачає локалізацію складання. Надалі в Україні буде налагоджене повне виробництво штурмових гвинтівок стандарту НАТО.
Укроборонпром отримає чеську ліцензію на виробництво гвинтівок
Компанія «Українська оборонна промисловість» (УОП) отримає ліцензію від Česká zbrojovka a.s. на виготовлення стрілецької зброї.
Про це повідомила пресслужба УОП у лютому 2024 року.
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» уклало угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії. Це дасть змогу виготовляти гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2, в Україні та оснастити ЗСУ перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю, яка посилить їхні оперативні можливості.
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