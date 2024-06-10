С 24 июня у Украины начнут отнимать необходимый для питания критической инфраструктуры объем электроэнергии при определении ограничений на потребление для граждан.

Как изменится механизм ограничений на потребление электроэнергии

По словам советника премьер-министра по энергетике Юрия Бойко, новый механизм призван установить равномерное потребление электроэнергии между всеми регионами.

Бойко отметил, что в ближайшие дни по ремонту был выведен еще один энергоблок АЭС, что позволило увеличить мощность энергосистемы еще на 1 тыс МВт и избежать отключений света в течение прошлых выходных.

При этом 9 июня, как отмечает советник премьер-министра, Украине все же пришлось привлекать помощь посредством использования импортной электроэнергии.

В частности, он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света в области.

Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая снизит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна быть выровнена, - подчеркнул Бойко. Поделиться

Что известно об аварии и масштабном отключении света в Сумах

Представители НЭК "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на утро было возобновлено электроснабжение большинства потребителей в Сумах в результате масштабной аварии.

Отмечается, что энергетики по-прежнему проводят аварийные работы. Свет вернут всем обесточенным жителям города уже "в ближайшие часы".