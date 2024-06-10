С 24 июня у Украины начнут отнимать необходимый для питания критической инфраструктуры объем электроэнергии при определении ограничений на потребление для граждан.
Главные тезисы
- Новый механизм ограничения потребления электроэнергии в Украине создан для равномерного распределения энергии между регионами страны.
- Увеличение мощности энергосистемы на 1 тыс МВт благодаря выводу еще одного энергоблока АЭС из ремонта помогло избежать отключений света в прошлые выходные.
- Использование импортной электроэнергии позволяет Украине компенсировать недостаток собственных мощностей.
- Установка новых лимитов на потребление света в областях будет проводиться с учётом потребностей критической инфраструктуры, обеспечивая более равномерное распределение электроэнергии.
- После масштабной аварии в Сумах с электроснабжением были проблемы, однако энергетики продолжают работы по восстановлению света в городе.
Как изменится механизм ограничений на потребление электроэнергии
По словам советника премьер-министра по энергетике Юрия Бойко, новый механизм призван установить равномерное потребление электроэнергии между всеми регионами.
Бойко отметил, что в ближайшие дни по ремонту был выведен еще один энергоблок АЭС, что позволило увеличить мощность энергосистемы еще на 1 тыс МВт и избежать отключений света в течение прошлых выходных.
При этом 9 июня, как отмечает советник премьер-министра, Украине все же пришлось привлекать помощь посредством использования импортной электроэнергии.
В частности, он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света в области.
Что известно об аварии и масштабном отключении света в Сумах
Представители НЭК "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на утро было возобновлено электроснабжение большинства потребителей в Сумах в результате масштабной аварии.
Отмечается, что энергетики по-прежнему проводят аварийные работы. Свет вернут всем обесточенным жителям города уже "в ближайшие часы".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-