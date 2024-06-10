З 24 червня в Україні почнуть віднімати необхідний для живлення критичної інфраструктури обсяг електроенергії під час визначення обмежень на споживання для громадян.
Головні тези:
- Новий механізм обмежень споживання електроенергії в Україні створено для забезпечення рівномірного розподілу електроенергії між усіма регіонами країни.
- Виведення ще одного енергоблоку АЕС з ремонту дозволило збільшити потужність енергосистеми на 1 тис МВт та уникнути відключень світла протягом минулих вихідних.
- Імпортна електроенергія допомагає Україні забезпечувати потреби у разі дефіциту власних потужностей.
- Механізм встановлення лімітів на світло до областей буде оновлений, забезпечуючи рівномірний розподіл електроенергії та зменшення відключень по всій Україні.
- Станом на ранок електропостачання більшості споживачів у Сумах відновлено після аварії, проте тривають аварійні роботи для повного відновлення світла у місті.
Як зміниться механізм обмежень на споживання електроенергії
За словами радника прем’єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, новий механізм покликаний встановити рівномірне споживання електроенергії між всіма регіонами.
Бойко зазначив, що протягом найближчих днів з ремонту було виведено ще один енергоблок АЕС, що дозволило збільшити потужність енергосистеми ще на 1 тис МВт і уникнути відключень світла протягом минулих вихідних.
При цьому 9 червня, як зазначає радник прем’єр-міністра, Україні все ж довелось залучати допомогу у вигляді використання імпортної електроенергії.
Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.
Що відомо про аварію та масштабне відключення світла у Сумах
Представники НЕК “Укренерго” повідомили, що станом на ранок було відновленно електропостачання більшості споживачів у Сумах внаслідок масштабної аварії.
Зазначається, що енергетики досі проводять аварійні роботи. Світло повернуть усім жителям міста, які були знеструмлені, вже "в найближчі години".
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