В Україні змінять механізм обмежень споживання електроенергії
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні змінять механізм обмежень споживання електроенергії

енергосистема України
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

З 24 червня в Україні почнуть віднімати необхідний для живлення критичної інфраструктури обсяг електроенергії під час визначення обмежень на споживання для громадян.

Головні тези:

  • Новий механізм обмежень споживання електроенергії в Україні створено для забезпечення рівномірного розподілу електроенергії між усіма регіонами країни.
  • Виведення ще одного енергоблоку АЕС з ремонту дозволило збільшити потужність енергосистеми на 1 тис МВт та уникнути відключень світла протягом минулих вихідних.
  • Імпортна електроенергія допомагає Україні забезпечувати потреби у разі дефіциту власних потужностей.
  • Механізм встановлення лімітів на світло до областей буде оновлений, забезпечуючи рівномірний розподіл електроенергії та зменшення відключень по всій Україні.
  • Станом на ранок електропостачання більшості споживачів у Сумах відновлено після аварії, проте тривають аварійні роботи для повного відновлення світла у місті.

Як зміниться механізм обмежень на споживання електроенергії

За словами радника прем’єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, новий механізм покликаний встановити рівномірне споживання електроенергії між всіма регіонами.

Бойко зазначив, що протягом найближчих днів з ремонту було виведено ще один енергоблок АЕС, що дозволило збільшити потужність енергосистеми ще на 1 тис МВт і уникнути відключень світла протягом минулих вихідних.

При цьому 9 червня, як зазначає радник прем’єр-міністра, Україні все ж довелось залучати допомогу у вигляді використання імпортної електроенергії.

Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.

Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись, - підкреслив Бойко.

Що відомо про аварію та масштабне відключення світла у Сумах

Представники НЕК “Укренерго” повідомили, що станом на ранок було відновленно електропостачання більшості споживачів у Сумах внаслідок масштабної аварії.

Зазначається, що енергетики досі проводять аварійні роботи. Світло повернуть усім жителям міста, які були знеструмлені, вже "в найближчі години".

Вночі в Сумській області з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмились споживачі м. Суми, - підкреслюється у заяві “Укренерго”.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У ДТЕК повідомили про змінення часу дії графіків відключення світла
ДТЕК
світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго скасувало відключення світла 9 червня
світло
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Укренерго оприлюднили графіки відключення електроенергії на 10 червня
Світло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?