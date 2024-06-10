З 24 червня в Україні почнуть віднімати необхідний для живлення критичної інфраструктури обсяг електроенергії під час визначення обмежень на споживання для громадян.

Як зміниться механізм обмежень на споживання електроенергії

За словами радника прем’єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка, новий механізм покликаний встановити рівномірне споживання електроенергії між всіма регіонами.

Бойко зазначив, що протягом найближчих днів з ремонту було виведено ще один енергоблок АЕС, що дозволило збільшити потужність енергосистеми ще на 1 тис МВт і уникнути відключень світла протягом минулих вихідних.

При цьому 9 червня, як зазначає радник прем’єр-міністра, Україні все ж довелось залучати допомогу у вигляді використання імпортної електроенергії.

Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.

Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись, - підкреслив Бойко. Поширити

Що відомо про аварію та масштабне відключення світла у Сумах

Представники НЕК “Укренерго” повідомили, що станом на ранок було відновленно електропостачання більшості споживачів у Сумах внаслідок масштабної аварії.

Зазначається, що енергетики досі проводять аварійні роботи. Світло повернуть усім жителям міста, які були знеструмлені, вже "в найближчі години".